国内滑雪好去处！ 太舞滑雪小镇为南方游客打造定制化度假体验

自北京申办2022年冬奥会成功，作为滑雪赛事主要的承办地的崇礼被越来越多的人知晓。

9月27日，2018“太舞来了”产品发布会-上海站在上海玫瑰里圆满落幕，位于崇礼的太舞滑雪小镇要给魔都人民带来全新的滑雪度假体验。

太舞滑雪小镇全景

度假型滑雪小镇拓展南方市场

太舞滑雪小镇全景

太舞滑雪小镇位于世界公认的“山地度假黄金带”—北纬40°-50°区域。冬季降雪丰富，存雪期长，太舞成为了世界级滑雪度假圣地；夏季气候凉爽，平均温度18℃，茂密的森林使太舞成为天然的氧吧，空气质量在长江以北排名第一。不可复制的宜人气候，让人们在此避暑度夏，自在呼吸。

小镇除了有专业的雪场满足游客的滑雪需求外，还有4家星级酒店、国内国外各类美食、还有购物街等满足游客度假需求的配套设施。

太舞滑雪小镇副总裁王世刚先生

太舞滑雪小镇副总裁王世刚先生在接受记者采访时表示，太舞小镇做到一切从客人角度出发，提升客人的度假体验，一改国内游客对“滑雪“的传统的印象。

注重青少年滑雪运动教育

无论是初学者还是雪技有待提高的资深雪友，都可以在太舞滑雪小镇得到全方位指导，这里有最专业的滑雪教学体系和强大的师资力量。

作为营地教育行业的先行者，王世刚先生还向到场嘉宾分享了关于太舞营地教育方面的经验，包括营地教育、国际合作、体育小镇、研学产品领域的探索，并在发布会现场公布了即将推出的与北京航海中心联合打造的“冬雪夏帆”主题营。

太舞国际体育运动学院还特别推出了儿童滑雪“全托管”服务，这里有为孩子们专设的独立雪具大厅；为小朋友们设计了有高度合适的桌椅、方便好用的储物柜等设施；内部还建有广阔的活动区域，供小朋友们在滑雪之余“发挥余热”。

为南方游客打造定制化产品

太舞滑雪小镇也为南方游客特别订制了产品和服务，包括大交通（机场买免费接送），住滑套餐，家庭度假多个内容同时在行程计划，甚至在行李托运，卡片祝福等细节上也用心安排。

太舞滑雪小镇副总裁王世刚先生还告诉记者，无论是春夏还是秋冬，太舞滑雪小镇都能给南方游客带来独特的度假体验：冬天来太舞滑雪，春夏则可以体验户外山地活动，无论是家庭还是团队体验，都是绝佳的选择。

在不久的将来，太舞还将与太子城冰雪小镇连横，形成一体化的综合性超级航母。区域汇集冬奥村、冬奥遗址公园、冬季两项及北欧中心跳台滑雪场、延崇高速交通枢纽等重要的冬奥设施，成为2022冬奥崇礼第一站。