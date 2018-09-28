光明日报：实事求是为什么如此重要

来源：光明网-《光明日报》

上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心 执笔：李洪峰

内容提要

●实事求是是贯穿我们党的全部实践、全部理论的一条基本线索。一部中国革命、建设、改革的历史，就是中国共产党、中国人民、中华民族实事求是地认识中国、改造中国、建设中国、发展中国的历史。

●实事求是是中国共产党人世界观、方法论的基石。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和责任担当，把实事求是贯穿到治国理政各个方面、各个环节，在实践中积累了新的宝贵经验，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。

●贯彻党的实事求是思想路线，必须始终坚持党的领导核心地位，加强理论武装和制度保障。要坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，从战略高度抓好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的工作。

习近平总书记深刻指出：“实事求是，是马克思主义的根本观点，是中国共产党人认识世界、改造世界的根本要求，是我们党的基本思想方法、工作方法、领导方法。”他强调，坚持实事求是，“就要深入实际了解事物的本来面貌”，“就要清醒认识和正确把握我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段这个基本国情”，“就要坚持为了人民利益坚持真理、修正错误”，“就要不断推进实践基础上的理论创新”。这些重要论述，进一步丰富和发展了党的实事求是思想路线。立足中国特色社会主义新时代这一我国发展新的历史方位，我们要联系马克思主义中国化的历史进程，联系中国共产党成立97年来的历史进程，联系改革开放40年的历史进程，联系党和国家正在做的事情，从理论和实践的结合上，深入学习领悟习近平总书记的重要论述，提高贯彻党的实事求是思想路线的自觉性。

思想路线问题说到底是哲学问题

坚持什么样的思想路线，就是坚持什么样的哲学。自建党初期，我们党就从政治上理论上把马克思主义哲学同党的思想路线高度统一起来，确立了实事求是思想路线在全党的指导地位。

毛泽东同志1941年在《改造我们的学习》中曾对实事求是作过经典阐述，他说：“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”我们党实事求是的思想路线，是在同以教条主义为主要特征的主观主义的长期斗争中形成的。1930年春，毛泽东同志写作《反对本本主义》，论述了理论联系实际的重要性，在党的历史上第一次明确地提出了思想路线问题。长征途中召开的遵义会议，开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位。延安时期，为了提高全党思想水平，毛泽东同志创作了《中国革命战争的战略问题》《实践论》《矛盾论》《论持久战》等光辉著作，以中国革命的实际问题为中心，运用马克思主义哲学原理和立场、观点、方法，深刻揭露了教条主义和经验主义的思想认识根源，为全党作出了理论联系实际的光辉榜样，极大地统一、提高和武装了全党，为全党解决思想路线问题奠定了坚实的理论基础。

新中国成立以后，我们党成为执政党，毛泽东同志更加重视实事求是的思想路线。1959年，毛泽东同志在《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话》中谈到马克思主义理论的继承和发展时说：“马克思这些老祖宗的书，必须读。他们的基本原理必须遵守，这是第一。但是，任何国家的共产党，任何国家的思想界，都要创造新的理论，写出新的著作，产生自己的理论家，来为当前的政治服务，单靠老祖宗是不行的。”1963年，毛泽东同志在《人的正确思想是从哪里来的？》中指出：“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。”毛泽东同志从理论和实践关系的高度、从马克思主义认识论的高度，对实事求是所作的这些深刻阐述，具有长远指导意义，是我们党正确认识和改造客观世界的哲学和思想路线。

事实证明，正是由于坚持实事求是的思想路线，我们党才创造性地解决了在中国这种特殊的社会历史条件下建设马克思主义政党的一系列重大问题；创造性地解决了缔造一个在党的绝对领导下的人民武装力量的一系列重大问题；创造性地解决了团结全民族最大多数人共同奋斗的统一战线的一系列重大问题；创造性地提出和实施了一系列正确的战略策略，及时解决了中国革命进程中一道道极为复杂的难题；创造性地完成了由新民主主义革命向社会主义革命的转变，成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革；创造性地积累起在中国这样一个社会生产力水平十分落后的东方大国进行社会主义建设的重要经验，为我们党和人民事业胜利发展、为中华民族阔步赶上时代发展潮流创造了根本前提，奠定了坚实的理论和实践基础。

实事求是是改革开放40年的重要经验

邓小平同志深刻指出：“实事求是是马克思主义的精髓。要提倡这个，不要提倡本本。我们改革开放的成功，不是靠本本，而是靠实践，靠实事求是。”可以说，实事求是是改革开放取得成功的一条重要经验。

1978年12月，邓小平同志在为党的十一届三中全会作准备的中央工作会议上，发表了《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的重要讲话，深刻阐述了解放思想和实事求是的辩证关系。他指出：“解放思想，开动脑筋，实事求是，团结一致向前看，首先是解放思想。”“过去我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是；现在我们要实现四个现代化，同样要靠实事求是。”邓小平同志这篇讲话，实际上成为党的十一届三中全会的主题报告。

党的十一届三中全会以来，正是在解放思想、实事求是的旗帜下，我们党才果断把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来，作出实行改革开放的重大决策，实现了党的历史上具有深远意义的伟大转折；才系统总结新中国成立以来的历史经验，为党和国家发展确定了正确方向；才紧紧抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”基本问题，成功走出中国特色社会主义道路；才正确认识了我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段及其根本任务，制定了坚持以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放的基本路线；等等。

以江泽民同志为核心的党中央、以胡锦涛同志为总书记的党中央，进一步丰富和发展了党的实事求是思想路线。江泽民同志强调，坚持党的思想路线，解放思想、实事求是、与时俱进，是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。与时俱进，就是党的全部理论和工作要体现时代性，把握规律性，富于创造性。能否始终做到这一点，决定着党和国家的前途命运。胡锦涛同志强调，求真务实，是辩证唯物主义和历史唯物主义一以贯之的科学精神，是我们党的思想路线的核心内容，也是党的优良传统和共产党人应该具备的政治品格。

可以说，改革开放40年的伟大胜利，是中国共产党实事求是思想路线的伟大胜利。正是由于始终牢牢把握住了实事求是这条思想路线，我们党把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，创造性地回答和解决了一系列重大理论和实际问题，为坚持和发展中国特色社会主义提供了体现时代性、把握规律性、富于创造性的理论指导，使中国大踏步赶上了时代，实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。

更加自觉地坚持和贯彻党的实事求是思想路线

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和责任担当，把实事求是贯穿到治国理政各个方面、各个环节，并在实践中积累了新的宝贵经验。

始终坚持全面从严治党、全面加强党的领导。严明党的政治纪律和政治规矩，严厉整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，坚决反对特权，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，巡视利剑作用不断彰显，党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设打开新的局面，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断增强，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信日益坚定，全党理想信念更加坚定、党性更加坚强。

始终坚持以人民为中心，不忘初心、牢记使命。践行全心全意为人民服务的根本宗旨，把党的群众路线贯彻到治国理政全部活动之中，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，依靠人民创造历史伟业。始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

始终坚持从战略上观察问题和解决问题。党的十八大以来，党中央统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，解决党和国家面临的重大问题、突出问题和紧迫问题。与此同时，我们党始终坚持统筹国内国际两个大局，把推动实现中华民族伟大复兴中国梦同推动构建人类命运共同体统一起来，既立足首先把中国的事情办好，又积极为人类进步事业作贡献。

实践证明，以习近平同志为核心的党中央始终坚持实事求是的思想路线，进一步把马克思主义基本原理同新时代具体实际结合起来，团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，推动党和国家事业取得全方位、开创性历史成就，发生深层次、根本性历史变革，中华民族迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。

通过对马克思主义中国化历史进程、中国共产党成立97年来的历史进程以及改革开放40年的历史进程的回顾和总结，联系党和国家正在做的事情，可以获得多方面深刻教益：

第一，实事求是是贯穿我们党的全部实践、全部理论的一条基本线索。一部中国革命、建设、改革的历史，一部马克思主义中国化的历史，说到底，就是中国共产党、中国人民、中华民族实事求是地认识中国、改造中国、建设中国、发展中国的历史。什么时候坚持实事求是思想路线，党的事业就顺利发展、胜利前进，什么时候偏离了实事求是思想路线，党的事业就会遭受挫折。

第二，实事求是是中国共产党人世界观、方法论的基石。新时代我们要实现强起来的伟大飞跃，坚持党的实事求是思想路线至关重要。只有自觉坚持和运用实事求是思想路线，我们才能更加自觉地认识和把握世情、国情、党情的深刻变化，坚持一切从社会主义初级阶段的实际出发；才能正确处理改革、发展、稳定的关系，正确处理国内大局和国际大局的关系，为实现党的十九大确定的战略安排和战略部署而奋斗；才能更加有力化解各种风险挑战，积极解决前进道路上的各种重大问题，始终保持战略清醒和战略主动；才能在不断推进伟大社会革命中深化自我革命，提高党的执政能力和领导水平，坚持和发展中国特色社会主义，坚持和发展马克思主义。

第三，坚持党的实事求是思想路线，同坚持党的群众路线的根本工作路线是内在联系和统一的。群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，是我们党永葆青春活力和战斗力的重要传家宝。不论过去、现在和将来，我们都要坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，把群众路线贯彻到治国理政全部活动之中。

第四，贯彻党的实事求是思想路线，必须始终坚持党的领导核心地位，加强理论武装和制度保障。党的实事求是思想路线之所以能够得到坚定不移地贯彻执行，得益于党的领导核心作用的发挥，得益于我们党始终牢牢抓住理论建设和理论武装这个根本。要坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，从战略高度抓好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的工作。实事求是作为我们党的思想路线，从来不是少数人的个别行为，这必须通过制度的力量去实现。在新时代，为贯彻实事求是思想路线提供制度保障，应从民主集中制建设和法治建设两个方面着力。民主集中制是党和国家的根本组织制度和领导制度，全面依法治国是“四个全面”战略布局的重要内容。我们要在坚持民主集中制和全面推进依法治国基础上，更加自觉地坚持和贯彻党的实事求是思想路线，坚韧不拔、满怀信心地为实现党的十九大确定的战略安排和战略部署而奋斗。

《光明日报》（ 2018年09月28日 11版）（网站首页图：新华网图片）