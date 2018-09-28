比拼职业技能，平版印刷员（学生组）全国总决赛在沪进行

2018年中国技能大赛——第六届全国印刷行业职业技能大赛平版印刷员（学生组）全国总决赛于9月25日至29日在上海新闻出版职业技术学校举行。来自全国16个省市，23个学校的70名选手参与此次大赛的角逐。比赛过程中，选手们表现出色，展示了扎实的印刷技能和自信的专业风采。

对标世界技能大赛，完善赛事配套设施

本次印刷技能大赛由国家新闻出版署、人力资源和社会保障部主办，中国印刷技术协会、中国就业培训技术指导中心承办。上海新闻出版职业技术学校协办。

据了解，平版印刷员项目是与世界技能大赛印刷媒体技术项目接轨的，参赛选手需负责印刷完成一个商业印单所有的生产。该技能要求选手具有丰富的理论知识及一定的实践经验，具备对印刷色彩的认知及调配专色墨的技能，按照施工单要求生产合格的印刷产品。

比拼专业追求卓越，展示印刷技能风采

本届大赛相比往年新增了一些亮点。一是参照世界技能大赛印刷媒体技术项目，增设了印刷品质量弊病鉴别等项目，更加贴合实际生产和学生技能培训；二是对参赛学生的能力要求有所提升，考核标准更高、内容更加丰富；三是奖励政策创新，对每个职业（工种）全国总决赛前 5 名的选手，将由全国组委会授予“全国印刷行业技术能手”荣誉称号。

赛场上选手们展现出了卓越的技能风采。深圳技师学院2015级学生刘瑾睿是第一个完成“印刷模拟软件应用”项目的选手，被问到参赛感受，他表示：“为了参加这次的职业技能大赛，我准备了将近一年，中间也遇到很多困难，比赛中也会紧张，但同时它也让我更加坦然和自信，更加认真去对待，既然参加了就要努力做好，不留遗憾。”

李树章老师作为本次平板印刷员全国总决赛的副裁判长，充分肯定了本届选手们的专业水平和技能大赛的举办意义。“对学校来说，大赛为全国所有的职业类、本科类院校提供了技术交流的平台；对学生来说，通过这个比赛，他们能够接触到印刷行业的前沿信息和新兴技术；对相关从业者来说，比赛锻炼和展示了选手们的出色能力，不断地将新鲜血液输送到行业，形成良性循环。”

技能引领以赛促教，构建优质交流平台

9月26日上午，在上海新闻出版职业技术学校，还围绕“竞赛组织与职业教育发展”进行了座谈交流。上海新闻出版职业技术学校党委书记、校长黄彬介绍，目前学校正处在融合发展、谋新求变的关键时期，如何整合资源，服务产业人才教育是学校一直在积极研究的重要课题。他强调：“今后，学校将继续推进校际联合、校企合作，做强职后教育，构筑现代职业教育体系。不断坚持行业办学特色，贡献上海职教智慧，服务全国新闻出版职业教育。”

据悉，为把本次比赛办出高规格，办出专业性，凸显职业教育特色，上海新闻出版职业技术学校在赛事筹备的过程中，积极对标世界技能大赛印刷媒体技术项目。通过借鉴该类赛事的竞赛流程及规范，发挥学校专业师资力量，研究比赛规则，拟定竞赛技术文件，安排赛场，布置考点，组织赛事实施，为选手们提供了专业化、标准化的竞赛环境。

上海市教育委员会职教处处长赵宁表示，在一所中职校举办全国性的职业技能大赛很少见，是对上海职业教育的鼓舞。技能大赛于职业院校而言意义重大，“它提供了一个展示的平台，能够充分呈现我们人才培养的成果、水平；它提供了交流的平台，加强了校校之间、校企之间、校协之间的沟通与交流，他山之石可以攻玉；它还是一个促进的平台，以赛促教，推进教育教学的改革，以期进一步提升人才培养质量。”

会议现场，中国印刷技术协会理事长王岩镔为上海新闻出版职业技术学校顾俊杰同学和范瑞琪老师颁发荣誉证书，其中顾俊杰获2018年中国技能大赛——第45届世界技能大赛全国选拔赛印刷媒体技术项目第一名，范瑞琪在2018年中国技能大赛——第45届世界技能大赛全国选拔赛中担任印刷媒体技术项目裁判员。

“印刷无处不在，要注重人才队伍的培养，发挥印刷队伍在全行业工作中的支撑作用；要注重引领性，结合数字技术进行跨界发展、融合发展、创新发展。”王岩镔说。