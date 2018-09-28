【新时代?幸福美丽新边疆】时速200公里高铁从小鸟天堂经过 对噪音鸟儿为何处变不惊？

来源： 中国西藏网

中国西藏网讯 380多年前，河中一个泥墩上一棵榕树长期繁衍，形成枝叶覆盖1万多平方米，树上栖鸟千万只，鸟树相依，人鸟相处，和谐奇特，形成世间罕有的一道天然美丽风景线。



小鸟天堂景色

1933年，文学大师巴金先生来此游览，“惊喜地见到漫天飞舞的小鸟，心情雀跃”，写下了著名散文《鸟的天堂》，从此这个小岛便被称为“小鸟天堂”。巴金先生这篇经典作品被镌刻在景区入口广场上供游人品味，美文赞美景，美景更多娇，使人更加热爱美、向往美。

由于地形所限，作为广东省首条直接连接珠三角核心城市与粤西地区的高铁线，深茂铁路需要穿景区而过，飞驰的火车噪声会不会惊扰小鸟，成为考验中国中铁四局建设者的难题。



中铁四局总工程师李建强为媒体团讲解

据中铁四局总工程师李建强介绍，为有效保护“小鸟天堂”一带的生态环境，深茂铁路在途经景区路段采用全封闭声屏障。该声屏障全长2036.35米，主要由拱形钢构架和金属吸、隔声板及ECC混凝土吸声板组成。作为全球首例高速铁路全封闭声屏障，中铁四局联合广铁集团、铁四院、华中科技大学、武汉理工大学、西南交通大学开展技术攻关，首次在铁路领域采用80毫米厚金属吸声板结构和ECC混凝土吸声板，能够大大降低列车运行时产生的噪音，确保鸟类的繁殖栖息环境控制在可接受的范围内。在世界上时速200公里以上的快速铁路线上，这可是响当当的第一次！



图为小鸟天堂景区大批珍贵的鹭鸟。

谈及选取拱形全封闭声屏障的初衷，李建强说，新会区小鸟天堂为国家二级保护鸟类栖息地，铁路距保护鸟类栖息地核心区域约800米，通过距离为2000米，全封闭声屏障建设区为3000米，需采取全封闭声屏障降低列车通过时对周围生态环境的影响。如采取直立式或半封闭声屏障具有“敞开性”，仍存在大量的直达声，同时绕射现象也比较严重，因此降噪效果差强人意，列车通过噪音会对小鸟天堂生态坏境造成不可弥补的损坏。将严重影响鸟类往返、鸟类迁徙、鸟类繁衍等等。全封闭声屏障的优越条件是可以把声源“封闭”起来，与直立式或半封闭声屏障相比，绝大部分声波在传播过程中被声屏障吸收和反射，不存在绕射声。在密闭性能良好的前提下，只有少量声波会透射过全封闭声屏障到达敏感目标点，因此，全封闭声屏障可取得最佳的降噪效果。

“深茂铁路全封闭声屏障充分体现了我国对环保工作的重视程度。”李建强说，拱形全封闭声屏障建成后，可以有效降低线路开通运营后的列车噪声，消除列车灯光对小鸟天堂鸟类影响，能够很好的保护鸟类的栖息环境不受干扰。



媒体记者乘坐观光船到水源深处观察小鸟。

据悉，经过60天的紧张施工，全球首例高铁全封闭声屏障建成完工。来自北京的游客李先生在接受记者采访时说：“这里真不愧为巴金笔下的鸟的天堂，在景区的湿地上泛舟而过，可以看到大批鹭鸟停在树丛中，听到我们的一些喧闹声就会扑腾飞起，人与自然和谐相处的景观在这里展现的淋漓尽致。高铁从这里路过都听不到噪音，如若没有你们来采访，我都不知道深茂铁路会从景区穿过。” （中国西藏网 记者／周晶）