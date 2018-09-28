高标准加快推进智慧公安建设！李强今天提了这些要求

上海发布
在市公安局，李强主持召开座谈会，听取关于智慧公安建设进展以及下一步工作打算的汇报。李强指出，上海智慧公安建设起点高、系统性强，已取得阶段性成效。要再接再厉，高标准加快推进智慧公安建设，借助现代科技特别是智能化应用促进新的战斗力生成，为保障城市安全运行、提升治理能力作出新贡献。
李强指出，数据是智慧公安最重要的基础，要通过大计算使大数据变成有效资源，更好地为工作服务。要做好数据汇集整合，打通数据联通壁垒，真正实现数据资源一体化。要加快数据开放共享，根据职能分工推动上下左右联通共享，市大数据中心要建设成为全市公共数据的“总仓库”。要加强数据安全管理，强化制度供给，建立健全数据安全和隐私保护相关规定和措施。
李强指出，智慧公安建设必须坚持战斗力标准，向实战应用聚焦，体现实实在在的工作成效。感知要更精准，因地制宜实现实时动态感知，真正做到全覆盖、无死角。处置要更高效，根据新情况新问题强化系统自动研判能力，加快处置流程再造，形成与智慧公安相适应的业务流程和工作标准。联动要更顺畅，强化上下联动、部门联动，发挥各自优势，联手破解城市治理难题。公安部门很多工作直接服务市民群众，干得好不好，群众有切身的感受。要全面对接“一网通办”，依托智慧公安建设，进一步提高办事效率，使服务更便利、更快捷、更贴心，让市民群众和市场主体真切感受到上海营商环境和便民服务的优化改善。
李强强调，首届中国国际进口博览会是对智慧公安建设成效的大检验，也是对上海公安队伍战斗力的大检验，必须全力以赴确保进博会安保工作万无一失。要严而又严、细而又细，全力确保核心区域绝对安全，以点带面确保社会面安定有序，营造和谐稳定的社会氛围。
摄影：新民晚报—陈正宝