彭丽媛在联合国大会上发表英文视频讲话，呼吁大家关注这件事！

彭丽媛强调，正是由于中国政府和社会各界的关爱和重视，包括70万志愿者的热心参与，中国结核病防治工作近年来快速发展，广大患者正获得更加及时有效的诊断和治疗，结核病防治在一些地区正成为脱贫攻坚工作的一项重要内容，结核病患者发现率和治愈率不断提高，发病率和死亡率持续下降，很多人因此重获新生。中国全民结核病防治知识知晓率达到了75%以上。

彭丽媛表示，在各国政府、国际组织、非政府组织、专家和志愿者共同努力下，全球结核病防治工作取得了重要成就，但人类在防治结核病方面仍面临严峻挑战。世界卫生组织已通过《遏制结核病战略》，各国应携起手来，为改变千百万受结核病影响的人们的生活、为终结结核病流行竭尽全力。

会议由本届联大主席埃斯皮诺萨主持，通过了《关于防治结核病问题的政治宣言》。

联合国常务副秘书长阿明娜、世界卫生组织总干事谭德塞和各国高级别代表等出席会议。

与会嘉宾表示，彭丽媛的视频讲话令人印象深刻。他们还高度赞赏中国在防治结核病方面所取得的成绩以及对全球防治结核病事业的支持和贡献。

世卫组织结核病司司长 特雷莎·卡萨艾娃：作为世卫组织结核病和艾滋病防治亲善大使及中国国家主席夫人，彭丽媛所做的工作，提高了人们的防治意识，激励着人们对病患进行治疗，树立了很好的榜样。

全球遏制结核病伙伴关系执行主任卢奇卡·迪图：我非常了解她（彭丽媛）在视频中所提到的（工作），我也知道中国所作出的努力，我想对中国说，感谢你们对全球防治结核病事业的支持。

世卫组织传染病事务助理总干事 任明辉：未来我们非常希望中国能够成为在2030年之前消除结核，将结核病控制在低水平的一个领先国家，继续作出更多的努力，也为全球作贡献 。