习近平号召“做一颗永不生锈的螺丝钉”

来源：新华网、新华社“新华视点”微博

秋风习习，苍柏巍巍。28日上午，正在辽宁省考察的习近平总书记乘车前往抚顺市。抚顺是雷锋的第二故乡，也是雷锋精神的发祥地。习近平向雷锋墓敬献花篮并参观雷锋纪念馆。一件件实物、一幅幅照片、一段段文字，记录着雷锋不平凡的短暂一生。习近平说，雷锋是一个时代的楷模，雷锋精神是永恒的。实现中华民族伟大复兴，要不断闯关夺隘，也需要更多的时代楷模。积小善为大善，善莫大焉，这和我们党“为人民服务”、“做人民勤务员”是一脉相承的。我们要见贤思齐，把雷锋精神代代传承下去。学习雷锋精神，就要把崇高的理想信念和道德品质追求融入日常的工作生活，在自己岗位上做一颗永不生锈的螺丝钉。（文字记者张晓松、摄影记者谢环驰）

习近平：我一直牵挂着资源枯竭型城市

28日上午，习近平来到抚顺矿业集团西露天矿，了解采煤沉陷区总体情况和下一步综合改造利用的考虑，眺望西露天矿矿坑。临近中午，习近平又乘车来到东华园社区，实地考察抚顺市采煤沉陷区避险搬迁安置情况。离开社区时，居民们热情向总书记问好，习近平同大家一一握手。他说，我一直牵挂着资源枯竭型城市，这些城市发展怎样、人民生活怎样，我早就想来看看。资源枯竭型城市如何发展转型是一个大课题，要认真研究，不能急，要一步一步来。在找出路的过程中，首先要把民生保障好，特别是要保障最困难群体的生活。我们发展经济的最终目的，就是为了让老百姓的生活过得越来越好。大家的生活都要过好，全面建成小康社会，一个也不能落下，一个也不能少。（文字记者张晓松，摄影记者鞠鹏、谢环驰）

考察途中总书记走进超市问物价

结束在辽宁抚顺的考察活动后，28日中午，习近平总书记乘车返回沈阳。中途在服务区短暂休息时，习近平特意走进旁边超市，仔细察看、询问商品价格和品质，还掏钱买了一袋江米条、一罐酱香什锦菜、两盒沟帮子熏鸡，一共花了131元。（文字记者张晓松、摄影记者鞠鹏）