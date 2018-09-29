长假前四天晴朗凉爽后期或又有台风干扰-前期以晴到多云为主，早晚微凉总体舒适，新台风胚胎已在海上酝酿

记者 徐妍斐

晨报讯 随着台风“潭美”的靠近，今天申城的主要任务是防风。而随后冷空气驾到，申城气温还将迎来一波小降。

下周将迎来国庆长假，气象部门预计，今年“十一”黄金周前期申城天气晴朗、凉爽。不过，在“潭美”之后可能又会形成一个台风，其或会对国庆长假后期天气产生影响。

和前两天相比，昨天中心城区徐家汇最高气温28.1℃，气温南高北低。天空还是一如既往地通透湛蓝，白云朵朵，是这个夏天常见的“水晶天”。

今天，台风“潭美”将在海上完成它生涯中最重要一次转向，而它完成转向之前，也是它距离华东地区最近的时候。

据介绍，台风“潭美”对上海的外围影响主要表现在风力增强：今天本市东北风4-5级阵风6-7级，长江口区西部和沿江沿海地区5级阵风6-7级，长江口区东部7级阵风8-9级。不排除出现分散性短时小雨的情况。

明天是国庆节前最后一个工作日，台风“潭美”预计登陆日本，北方冷空气南下，本市将处于偏北/西北气流控制下。白天天空状况比较好，预计最高气温会在27℃附近，夜里随着冷空气逐渐南下，气温略有下降，9月 30日夜里到 10月 1日早晨最低气温预计在19℃附近。

紧接而来的国庆长假，假期前期，也就是10月4日前，预计以晴到多云为主；气温最高在 25-26℃，最低在 18-19℃，早晚虽微凉，但总体很舒适。

然而，目前海上又有一个台风胚胎正在酝酿，如果成功获得编报，它将成为今年第25号台风 “康妮”。如果它顺利地成为 “康妮”，后期的发展很大程度上会影响“十一”长假后期的天气，还需拭目以待。