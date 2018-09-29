“拔杆”入地，让空间视觉更靓丽-进博会核心区电力架空线全部改造完毕

记者 徐妍斐

晨报讯 中国国际进口博览会日益临近，记者从国网上海市电力公司获悉，目前进博会核心区电力架空线已完成入地施工，国家会展中心以更美丽的天际线迎接进口博览会的召开。而进博会周边区域重点道路电力架空线入地项目已进入最后冲刺阶段，月底前将全部完成施工。

昨天上午，记者在北翟路施工现场看见，电力工人爬上高高的电线杆，将上面的高低压架空线和通信电缆等拆除后，黄色的大吊车将电线杆从地面拔出，曾被黑压压的低空电缆阻挡住的视线在短短半个小时内就消失了，远方的蓝天白云衬着近处的葱茏绿树，视觉感受格外美丽。

市区供电公司架空线入地施工开展至今已半年，市中心首条竣工的丹徒路、临近历史风貌保护建筑的金山路、台风来临前夕仍在抓紧排管的四平路吴淞路、城市繁华腹地错峰施工的石门一路南京路……但论及施工规模，都比不上七大现场联袂施工的进博会周边区域——泾力西路、绥宁路、天山西路、北翟路、仙霞西路、迎乐路、联虹路、友乐路、市区长宁环绿路10千伏架空线入地，共要拆除22台杆变、拔掉307根电杆、卸下15.74公里高低压线路。

9月的最后一周，每天都有少则一百、多则两三百名施工人员奋战在现场，少则十几、多则50辆施工车奔忙运输卸下的供电设备和电杆。

市区公司进博会周边架空线入地施工重点区域面积约3平方公里，共涉及9条道路，涉及电力架空线道路9.3公里，采取“一路一方案、一路一计划”进行工程前期排查、交底，配合市政重点实事工程，反复打磨出最优化的排管施工、架空线入地施工方案和流程。六月末开始见缝插针地错峰施工，经过七月的酷暑烈日、八月的风雨防台……至9月30日共完成电力工井144座，敷设排管18.62公里，新建4座 10千伏K型站、6座10千伏 P型站，新设11台箱变、调换1台箱变、新设低压配电箱24个、低压供电箱41个，新敷设高低压电缆91公里。一切就绪，九月末开始拔杆入地。