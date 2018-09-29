“老船厂”玩新花样上海购物节昨晚开幕-史上最长购物节让消费者吃好、晒好、购好

晨报记者 谢 竲

“十一黄金周”即将到来，上海购物节也唱响了“前奏”。昨晚，以“要购物，到上海”为主题的 2018上海购物节于陆家嘴滨江金融城船厂1862正式开幕，且首次延长至45天，将一直持续至11月11日（周日），覆盖国庆黄金周、进口博览会等重要时间节点。

主打“买买买”的购物节，今年又有哪些“新花样”？

据悉，本届上海购物节主要突出“消费品牌最新最潮”、“购物环境最优最好”、“性价比最高最划算”三大特点，精心打造6个主题板块，首次推出10条购物专线，组织开展15项新品首发活动、13项国别商品活动、100项重点活动，覆盖16个区域，涵盖2000多家企业的2万多家网点。旨在让市民、游客在“魔都”吃好、晒好、购好。

“老船厂”自带文艺范

昨晚，陆家嘴滨江金融城船厂1862和南京路步行街世纪广场共同拉开了2018上海购物节精彩序幕。这其中，船厂1862可以算是“上海购物”中刚刚亮相的“新朋友”。

据悉，船厂1862位于上海陆家嘴金融中心滨江新区，毗邻尚悦湾广场，前身是拥有150多年历史的祥生造船厂。此次调整由建筑大师隈研吾亲自操刀，在保留原有船厂结构的前提下，结合沪上浦江特色打造出了一个全新的艺术展演空间。作为本次上海购物节揭幕地的同时，船厂1862也将正式对外开放。

开幕之际又恰逢购物节，船厂1862自然要“放大招”——一大批文化、艺术等多领域展览将在这里集中展开。拥有“无敌”江景，又自带“文艺范”，这一新商业项目想必将成为许多消费者的必“打卡”之处。

到10条购物专线“打卡”

此次上海购物节还针对不同消费群体，量身定制了商业地标、特色商街、特色美食、奥特莱斯、离境退税、首店、潮店、旗舰店、夜上海、老字号等10条购物专线，包含18条支线。例如“干货满满”的“首店专线”，便给大家推荐了小猪佩奇室内主题乐园、日食记、星巴克甄选上海烘焙工坊等大小“网红店”，“旗舰店专线”则包括迪士尼、NIKE、乐高、维秘、爱马仕之家等“拳头门店”。

“我们会通过搭建即扫即用的移动推广平台和小程序，涵盖专线、攻略、玩转三大板块，提升消费者的参与度和体验度”，市商务委相关负责人指出，为对接首届进口博览会，通过多渠道媒体宣传和纸质手册发放，为国内外消费者，特别是数十万客商提供个性化消费指引服务。记者在该小程序平台上看到，参与购物专线的“签到”活动，还有摇奖的“小福利”。

魔都最燃商圈指数发布

而在开幕式现场，另一道抢眼的“风景线”，则是“上海购物商圈最燃指数”的发布。该指数是基于上海联通抽取了今年9月1日至21日的人流数据，并结合联通收集到的如热力、人流变化、人群画像、客源地等实时分析结果，综合而成的大数据报告。这二十多天里，总共有6775万人来到了沪上十大市级商圈，其中淮海中路商圈客流达到1113万人次，拿到了“最热情好客奖”；迪士尼商圈则是外省游客最感兴趣目的地，又因为时尚服饰消费占比达到了28%，因而获得“最国际时尚奖”；徐家汇商圈里有美食也有颜值，餐饮和美容美妆消费占比分别有20%和29%，荣获“最秀色可餐奖”；南京西路商圈高端消费人群占比最高，被授予“最闲暇舒适奖”；陆家嘴商圈则因为多次到访人群占比达到52%，停留6小时客流占比21%，因为需要“慢慢品”，所以摘取了“最耐人寻味奖”。

此外，本届购物节还首次推出了“新品首发季”主题板块。包括世茂广场、LuOne凯德晶萃、LCM置汇旭辉、世纪汇等在内创新型商业项目将于购物节前后集中开业，大批首进中国、首进上海品牌入驻——百联股份与阿迪达斯品牌中心、LCM置汇旭辉广场与小猪佩奇游乐园全球首店、船厂1862与M oM A品牌等一批签约活动正式落地。