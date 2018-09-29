80家品牌企业积极响应倡议书，并做出承诺-静安实体店能7天无理由退货了

晨报记者 谢 竲

昨天下午，在静安区国际购物嘉年华活动开幕式现场，区消保委、区商务委、区市场监管局联合启动了倡导静安区线下实体店7天无理由退货承诺活动，静安区市场监管局和静安区商务委联合制定了《静安区线下实体店无理由退货指引（试行）》，静安区商业联合会发布了《静安区线下实体店推行“七天无理由退货”倡议书》，共有80家品牌企业积极响应参与承诺。

“7天无理由退货”对大部分消费者来说并不陌生，毕竟网购时选一家支持退货的店，若买到的商品不合适、不合意，都可以联系卖家进行退换货，已经成为了很多“剁手党”的“日常”。如今，实体店竟也开始效仿了？

事实上，继部分品牌在线上旗舰店提供7天无理由退货服务外，包括优衣库、ZARA等在内的服装品牌在线下门店也已采取了“商品在未经穿着、洗涤、损坏并保留吊牌的前提下，在购买后30天内可退换”的服务。

记者今天在优衣库南京西路店里看到，结账柜台前就竖着“退换商品规定”的告示，同时还特别注明“商品吊牌剪下不可调换”、“袋装类、婴幼儿装类、内衣裤类商品”等如无质量问题，不予以退换等细则。多名消费者表示，虽然部分品牌线下门店无理由退货的规则已执行了一段时间，但他们退货的概率并不高。不过，对于此次倡议的发布，消费者也给予了很高的期待，“当然是支持的，这个服务毕竟是对消费者的一种保障，希望有越来越多的品牌能加入进来。”

据悉，此次静安区线下实体店的无理由退货承诺主要坚持“政府积极倡导，企业自愿承诺，承诺即受约束”的原则——并没有强制措施，为什么还有那么多品牌积极响应呢？

开开制衣的相关负责人表示，实施线下购物7天无理由退货制度，不仅有利于刺激消费，更有利于提升经营者的形象。