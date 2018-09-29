上海苏宁全业态强势联动全力打响“上海购物”品牌

任则

9月28日晚，上海浦江两岸共同启动2018上海购物节，陆家嘴滨江金融城船厂1862和南京路步行街世纪广场也共同拉开“2018上海购物节”的精彩序幕。

作为上海购物节的重要组成部门，苏宁易购嘉年华系列活动已经连续推出九年。与往年最大的不同是，今年苏宁易购将以智慧零售服务美好生活为宗旨，以品质零售作为出发点，“两大一小多专”全业态线上线下融合，围绕苏宁好产品、好服务、好体验，开展多项重点活动。

此次购物节期间，苏宁易购广场、苏宁云店、苏宁小店、苏宁红孩子店、苏宁汽车超市、苏宁影院、苏宁超市等线上线下各种业态也将展开大力度促销，全面盛惠消费者。

“金九银十”是上海苏宁多业态开业的黄金季节，上海购物节期间，苏宁小店CBD旗舰店、苏宁易购嘉定万达店、苏宁红孩子嘉定店都将集中开业，将为数以千万的市民提供个性化消费。

苏宁相关负责人透露，10月19日，苏宁将在上海长宁路999号开出首家CBD旗舰店，主打简单轻快、家庭风格，在200多平的功能布局里，涵盖了饮食、便利、服务、社交、娱乐、自助收银等功能。不同于常规的社区便利店，该店定位服务于写字楼和商务办公人群，通过现场打餐，家庭式关怀，为白领提供一日三餐的饮食解决方案，并提供轻食饮品、进口水果等休闲配餐，购物节期间，苏宁小店中山公园旗舰店将定期推出多款半价商品，以及买一赠一活动，同时享受苏宁金融支付随机立减优惠活动。

与此同时，上海购物节期间，上海苏宁也将开展一系列精彩纷呈的活动，玩转购物地打卡、豫园智能快闪店、百人蟹宴、新丝路儿童模特大赛等活动，利用A I、VR、大数据科技手段，联合苏宁多业态、新产品以及智能新科技，打造苏宁智慧零售场景互联，让消费者沉浸在购物的情境中。