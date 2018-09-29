反全球化的特朗普：攻打风车的唐吉诃德？

晨报记者 顾文俊

《当今世界正处于拔枪“决斗”的前夜》，近日，曾经旅法多年的著名报人郑若麟先生以此为题，从美国产业资本与金融资本在全球化问题上的势不两立，勾勒出以特朗普为代表的反全球主义者看似古怪的行为背后精密的逻辑。然而，世界是否真的到了两种资本“决斗”的前夜，到了反全球化与全球化一较高下的关头？从这些天联合国大会的“戏码”中，也许可以看出究竟。特朗普以一敌众，不惜与全世界为敌，是不是攻打风车的唐吉诃德？

《顾问》本期访谈嘉宾：复旦大学中国研究院研究员 前《文汇报》驻法国高级记者 郑若麟

产业资本VS金融资本？

新闻晨报：您在文章开头提到，特朗普绝非一个政治素人，他从一开始就看清了当前美国社会的矛盾，甚至当今世界的矛盾，即产业资本和金融资本的矛盾、反全球化与全球化的矛盾，而他所代表的是产业资本的利益、反全球化群体的利益。

郑若麟：对。特朗普非常清楚他的对手是谁、他的对手依靠的力量是谁。西方的竞选就靠两样东西，一是靠钱，尤其在美国，要做大量的广告、大量的竞选集会，都得用钱。过去的总统候选人都没钱，靠财团给钱，华尔街给他钱，他就得听华尔街的。特朗普能打破这一条，因为他自己有钱。二是媒体，如果媒体反对他，就休想当权，但是，特朗普想出一个办法，就是推特，他的推特突破了媒体对他的封锁，使得老百姓直接听到他主张什么。这个人的头脑非常清醒。现在之所以我们有一种他是疯子的印象，就是因为媒体把他描写成这样。实际上，他可能比正常人还聪明十倍。

新闻晨报：文中提到，特朗普清楚总统没有印币权、无法控制美联储，他之所以向全世界的贸易顺差国商品大肆征税，也是为了增加国库收入，以便能夺回一点行动的自由。这个判断有什么依据？

郑若麟：这只是一种调侃。征税对增加国库收入只是杯水车薪，目的主要是打击全球化。全球化就是人员、资金、市场的自由流通，哪怕是主导全球化的国家，也要把一部分主权转移出去。这些权力并不是交给某个国际组织，而是交给了控制着这个世界的财团。特朗普的目的是反全球化，他要把出让给全球化的权利收回来。美国是最强大的国家，假如没有国际协议的制约，美国单独对中国、对日本、对欧盟，谁都不是它的对手。现在的美国分成了两个美国，一个是产业资本的美国，一个是金融资本的美国，金融资本的美国继续支持全球化，对金融资本来说，只要投资，就可以赚钱，但产业资本不是这样。全球化从幸福转向痛苦之后，痛苦的不是金融资本，是产业资本和产业资本所雇佣的这些人。

新闻晨报：之所以迁都耶路撒冷、单方面撕毁伊朗核协议，他在中东的一系列举措，就是为了安抚跨国金融资本？

郑若麟：以色列作为一个小国，它有两个很强大的优势，一是美国金融界有很多犹太人，反对华尔街就等于反犹；二是犹太人在美国控制着美国对中东的政策，甚至影响美国在全球的外交政策。一个议员要当选，没有犹太人的支持，几乎当选不了，包括总统也一样。班农是反犹的，特朗普并不反犹，他要做一些事情让以色列和国内犹太人利益集团感觉到他的善意。这样，他才能在反全球化的竞争中打击华尔街。这是非常微妙的游戏。

攻打风车的唐吉诃德？

新闻晨报：您认为，世界目前最主要的矛盾焦点是四面楚歌的特朗普和他采取的“反全球化”战略。这个观点恰好在联合国大会的演讲台上得到印证。鲁哈尼和他隔空互怼，马克龙跟他大唱反调，就连安倍都说要当自由贸易的旗手，但是，他居然能愈挫愈勇。处于弱势一方的到底是全球化还是反全球化？

郑若麟：当然是反全球化，别看他在舆论场上咄咄逼人，特朗普仍是处于弱势的。但是，就像班农说的，特朗普要是被弹劾，半个美国都会起来保护，因为这帮保守派手里是拿着枪的，他们绝对不会眼睁睁看着特朗普被搞下去。假如特朗普今天被暗杀了，美国一定会出现武装起义，军队里有很多人支持他。

新闻晨报：也许很多支持特朗普的声音只是没能登上联大的演讲台，他们在各自国家的政局中施展着能量，特朗普并不势单力薄。

郑若麟：没有。你看，欧洲现在跟他持同样观点上台的只有意大利、匈牙利、波兰，而且还不怎么敢公开地跟他站在一起，否则会遭遇欧盟的制裁，而且主流媒体都是站在全球化一边的。在美国，300多家报纸联合起来要跟特朗普对着干，这是前所未有的，你怎么能说他处于优势！只不过这个人个性非常强，非常会利用他手头现有的权力，比方说推特、演讲。他的演讲水平很高，非常具有煽动性。媒体说他在联合国大会的演讲遭到底下哄堂大笑，这也正常。要知道，现在全世界的人都反对他，但是，说他是个疯子，我不同意。他非常有条理，知道进退。他清楚自己的敌人是谁，他说欧洲是他的敌人。因为欧洲现在是金融资本的大本营，也是全球化的大本营，马克龙在联大演讲中的激情澎湃展现的正是一个全球化领袖的姿态。

新闻晨报：如果说产业资本与金融资本的争斗还只限于舆论场，那么美国和伊朗的战争才是真正战场上的对决，如此一来，产业资本与金融资本将实现利益合流，战争对美国军工联合体与华尔街都意味着金钱。您标题中“拔枪决斗的前夜”指的就是美伊战争的前夜？

郑若麟：对。为什么特朗普突然跟朝鲜几乎无条件的见面，因为他的主要目标不在这里。朝鲜有核武器，他不敢打朝鲜，伊朗背后有俄罗斯，他也不太敢打。但是，俄罗斯跟伊朗并不是铁板一块，对特朗普而言，伊朗是可能的一个突破口，更何况以色列绝不允许伊朗在它身边成为一个强大的国家。对伊朗的战争是不可避免的，只是时间和时机的问题。