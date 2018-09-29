风 雨

近日，证监会新闻发言人常德鹏通报了近一阶段证监会对4宗市场操纵类案件的处罚情况，包括王凯操纵中电电机案，马永威操纵中水渔业案、操纵宝鼎科技案，以及阜兴集团、李卫卫操纵大连电瓷案。常德鹏称：这4宗案件中，违法人员均通过控制多个账户，利用资本优势扭曲了正常的市场价格形成机制，扰乱了资本市场秩序。证监会对当事人作出了总计罚款约7700万元的处罚。

根据常的说法，借助杠杆资金操纵已成为市场操纵违法行为的新特点。部分违法行为人为获取更大的资金优势，放大非法收益，通过民间配资、资管计划、私募基金等方式“加杠杆”实施操纵。其动用巨额资金在二级市场兴风作浪，扭曲正常的市场价格形成机制，影响个股交易价格和交易量，向市场释放虚假信号。这严重干扰了投资者的正常交易活动，扰乱了资本市场秩序，损害了投资者的合法权益。

“这件事我有不同看法，操纵市场当然要打击，违法的关键词应该是操纵，而不是借助杠杆资金，如果真的要打击的话，应该是打击提供杠杆资金的人，可是配资的存在到底是合法还是非法呢？这里面有没有灰色地带？是不是凡带杠杆的操作都是违法的？”高智说出自己心中的疑问。

“股票配资是一种资金融资工具，通过股民自有的少量保证金，可以配资为保证金的1-5倍的操盘金额。举例来说，你有1000元想拿来炒股，将1000元作为炒股保证金，可以拿到最多5000元的配资，也就是1000元+5000元=6000元的实际操盘资金。配资后，一个涨停就能赚到保证金的50%以上的收益，这部分的盈利全部归你，你只需按配资天数支付每天的配资利息即可。显然，配资是合法的，配资所签署的合同，属于一种民间借贷。作为民间借贷当然也是合法的，个人与个人之间的借贷(或公司与个人直接借贷)，历来有之，应该是不违法的。”郁教授道。在我国法律当中，关于民间借贷有明确的规定，只要借贷双方都表示该借贷行为发生且真实，那么该借贷所产生的责任与义务都是合法有效的。所以所谓“借助杠杆资金操纵市场”似乎有点歧义。

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