音乐人倪辰荫：是副教授，更是摇滚“疯子”

晨报记者 王 丹 南京报道

老倪拿起办公桌上的手机放了一首 《kalia speaks》，这首歌是贝斯大师Victor W ooten根据女儿说话的音调而谱成的，老倪一边听一边给我描述简单旋律背后高级的地方。说到偶像Victor W ooten，老倪的眼睛明显是冒光的，他十分喜欢用叠词强调自己难以量化的程度，比如“非常非常”，但这用在形容偶像厉害的时候，老倪觉得还是远远不够。

老倪本名倪辰荫，是南京理工大学的副教授，“老倪”、“倪总”是学生送给他的昵称。老倪的履历十分光鲜，博士毕业，2011年至2013年前往欧洲最大的声学实验室开展博士后研究，回国后在母校的电光学院任职。除了这些，老倪还是一名音乐人，是南京本土乐队“浪打浪”和“重拍”里面的鼓手，李宗盛递过工作的橄榄枝、和民谣歌手李志合作，都成为媒体叙述老倪经历时不得不提的话题点。

老倪喜欢将自己置于极端状态下表演，他玩音乐就一点要求：要爽。老倪的“浪打浪”和“重拍”就是演绎两种不同音乐类型的乐队，老倪觉得自己像个演员，和不同乐队演出就会钻进不同的情绪里，这令他感到十分过瘾；老倪享受和“浪打浪”乐队成员一起表演，因为没有资本的裹挟，他们可以在歌曲创作以及表演时各种 “疯玩”，老倪也喜欢体验和李志这样成熟音乐人合作时，因为不容有失的高要求而一遍遍排练曲子的时刻。

老倪在描述早期蹭鼓打和追星经历的时候，一次又一次的形容自己“脸皮厚”，他亢奋地、眉飞色舞地样子，如果不是早知道，很难辨识出这样的老倪是位副教授，大概只有在讨论方法论的时候，老倪的理工科属性才会散发出来，他会分好类然后逻辑清晰的对你说：“首先…其次…最后…”或者“第一…第二…第三…”

不羁的鼓手和他的乐队

去年冬天，中国传媒大学南广学院的一处破旧厂房里，不时传出各种乐器炸裂的声音，大约四十个学生拿着荧光棒围着“浪打浪”乐队，他们随着乐手拨弄出的音符摆动着，甩掉了附在身体上的最后一丝寒凉。

当别的乐队在为一场演出应该获取多少酬劳而力争的时候，老倪本着“不花钱”的原则，和“浪打浪”的其他成员从去年九月到十一月，每周末跑去南京各大高校演出。厂房、天台、报告厅……不同的场地所带来的演出氛围有着天差地别，这让老倪的体验感丰富到极致。

许是因为成员都不靠“浪打浪”乐队为生，所以他们组建起来的目的就一个：玩到爽。除了副教授老倪外，“浪打浪”的主唱是广电记者、吉他手是公务员、贝斯手在南京开着一家琴行。

“浪打浪”乐队早在2014年就已经成立了，但到现在老倪也讲不出乐队名字的含义，“我对这些完全不care”。老倪不在意的东西还有很多，“浪打浪”乐队大约有十二三首歌，这些歌的歌词完全由主唱创作，老倪和其他成员负责编曲，无数场演出下来，除了知道主唱的创作风格由早期的情爱转到了对社会的关注，老倪还是不知道主唱写的歌词具体是什么，“演出结束后，别人把视频上传到网上，我一看才知道，原来主唱是这个意思啊。”

老倪是个沉浸在自己音乐世界里的人。用他的话就是：“音乐本身就是一种语言，主唱唱着他的经历，我在说着我的故事。”

老倪和“浪打浪”所表现出来的样子都是不羁的，在语言上、在态度上、在行为上。每次演唱前，主唱都会领着观众喊出乐队的口号：“大姑娘划船不靠桨，全靠浪”；吉他手给乐队总结过一句处世态度：“不主动不拒绝不花钱”，老倪对此做了解释：“不主动意思是所有的事情都是随缘的，不花钱就是说但凡有花钱和不花钱的方案可选，一律选择不花钱的”；乐队演出的一般顺序是先暖场乐队表演再轮到主要乐队，“我们这个乐队不管是暖场还是主演，我们都会在暖场的时间先上，一定不会排到第二个，就是这样很没有章法，”老倪和“浪打浪”干的另外一件没有章法的事情就是那场高校巡演，他们以排练的方式出现在学生面前，而不是来一场无可挑剔的演出。

厚脸皮的修炼

“我就是脸皮厚，”这是老倪给自己的个性打上的标签。老倪的厚脸皮最直接的表现便是他足够坦白，他从不吝讲述自己的失败，而关于学鼓的初衷也乐于给你一个听起来没那么高大上的理由。

1996年作为初中生的老倪想学点乐器，一方面常跑音像店的老倪对音乐是真喜欢，另一方面他觉得会点乐器能够吸引女同学。最先，老倪跟着好友练吉他，只一天的时间下来，他就开始连连叫唤手疼。学吉他作罢不久，老倪才想到了架子鼓，老倪火速从新华书店买了本叫《如何演奏架子鼓》的书。

老倪的疯狂从拍大腿开始。在看书熟悉了架子鼓的构成后，他开始把自己的两条腿假想成架子鼓，一旦周围没了人，他就跟着磁带里的音乐上上下下各个方位的拍起来。老倪拍大腿拍了两年，到1998年的时候，老倪摇头晃脑的程度更是不可遏制。

1998年，高中生老倪在计算机上结识了一帮玩音乐的大学生。第一次见面时，人家问他：“你会不会乐器？”老倪不假思索的回答：“我会鼓，我练了两年了。”那是老倪第一次触碰到架子鼓，他有点懵，“拍腿嘛，看见的就两条腿，当时有那么多东西放在那儿，但是不管了，就打吧，”听到大学生乐手的评价：“打得蛮好的，就是声音有点小，”老倪才认定：“这东西是可以发展一下的。”

等老倪上了大学，他已经是有点演出经历的鼓手了。老倪结交的志同道合的音乐人一般都比当时的他有能耐，老倪干过常年蹭鼓的事儿，也干过通过朋友关系上场表演的事儿。

真正让老倪在音乐上得到提升的，还是某饮料商在暑假搞的乐队比赛。老倪和他当时的乐队从2002年开始连续参加了四届，在第四届老倪的乐队终于捧了全国赛冠军回来，但老倪心有不甘，他还是没拿到最佳鼓手奖。

老倪最怕的鼓手是天津音乐学院的一个老师，他是2004年的最佳鼓手，也是李宗盛的合作伙伴。2008年参赛的老倪，原以为碰不上这个劲敌，直到报到结束后回酒店的路上，一声熟悉的“老倪”，彻底打碎了老倪的最佳鼓手梦。

被当成儿子的鼓

老倪的打鼓技术在竞赛中有了极大的进步，与此同时，他对自己的合作伙伴—架子鼓的要求也在不断变高。

在老倪办公室的角落里摆置着一大套鼓，防止落灰的缘故，都装在黑色的鼓包里。这一大套鼓都是老倪从国外定制的，每个鼓从鼓腔层数、鼓的直径、贴皮颜色到响璜、防滑螺丝的选择都有老倪这么多年的打鼓心得在里面。

老倪骄傲地样子就像在夸赞自己的孩子一样，“这个鼓只要我有大型演出都会拿出来用，我要让所有的大型演出都用这个独一无二的鼓，论价格来说这个最多算中端鼓，但是自己的儿子最好看啊。”

随着打鼓年龄的增加，老倪的心态也发生了很大的变化，从需要鼓到需要好点的鼓到需要新鼓，再到需要自己设计的鼓，在追求鼓的路上，很难说老倪现在所拥有的鼓会让他满足一辈子。

“他对设备要求很高，”李俊燕现在是老倪的研究生，她认识了老倪六年，回忆起老倪在音乐上带给她的影响，“我大三的时候是学校摇滚社的社长，当时要办一个演出，因为确实比较缺钱，想着找一个差不多的设备商给我们做音响算了，但是他就说如果是因为设备导致整个演出效果不好的话就很不值得，最后我通过倪老师的资源拿到了好设备。”

老倪在学校搞了个电声乐团，“没有团费或者团费不够用的时候，他不惜自己掏钱，给我们买音响之类的，就是想让我们学生也体验到那种专业设备的感觉是什么样子的。”

来自老倪的坦白

无论是最好的架子鼓还是最棒的音乐人，老倪都毫不吝啬给出自己的夸赞之词。老倪最喜欢的音乐人是贝斯大师V ictor W ooten，他追偶像的方式比要签名或者合照看起来高级得多。

老倪听说V ictor W ooten要出席2016年在上海开办的爵士音乐节，立马买了票奔到上海，当天为了抢占第一排的位置，老倪早早的来到音乐节现场，当V ictor W ooten出现在老倪面前的时候，老倪无法描述自己的心情，他只能告诉你：“很激动很激动非常非常激动。”

在此之前，老倪和V ictor W ooten通过邮件的方式有过交流。

老倪赞美贝斯大师V ictor W ooten：“我心目中的第一音乐家，不管是他的为人，他的音乐技巧还是他的成就，我都觉得是世界第一的，他在我看来就是四个字—美丽心灵”。成为老倪的偶像，只需要有极大的音乐成就或者音乐天赋，老倪是不管对方是五六十岁的大师还是十几二十岁的青年。

采访当天，老倪和他的“浪打浪”作为暖场乐队有一场半个小时的表演。演出开始前，老倪看了看时间，提醒乐队成员快上场了，“还有7分钟了，”说完老倪跑到舞台上看了看还有什么没准备好的，等他再回来，又提醒热聊中的成员：“还有三分钟了，”临开场前，老倪第二次去舞台看了看，等剩下最后一分钟的时候，老倪又回来召唤成员，四个人小跑上了台。后台一位女性朋友望着他们急匆匆离开的背影开玩笑：“这激动的，跟个十八线乐队似的。”

理性的音乐观

把疯狂的老倪从音乐里拔出来，他就会立刻变得理性。

都知道老倪除老师以外的另一个身份，很多玩摇滚的大学生和老倪之间多了一丝亲近感。他们给老倪发录音或者直接排练给老倪看，央求这位乐坛前辈给点建议，有什么演出设备搞不定的，他们也习惯找老倪。而老倪也愿意给他们提供帮助，当他遇到有潜力的学生时，总是极力地把对方推荐给专业音乐人。

但老倪的学生李俊燕知道，老倪对他们亲近的前提是必须把功课学好。考不好试、搞不好实验，又企图就着音乐的关系跟老倪讨要高分，这是老倪绝不接受的。

时隔多年之后再回顾自己的那次抉择，老倪觉得有些庆幸，“李宗盛是通过他的录音师问我的，后来没几年这个录音师离开了李宗盛，当时我完全不知道我去是给谁打工，如果是跟着李宗盛当然很好啦，”老倪最担心的是，去了北京几年后，最后自己再一事无成的回南京。

相比他的学生，老倪当年的际遇要好得多，因此在面对一个个满腔热情地要为音乐奋斗终生的学生时，老倪总爱颠来倒去地说一个道理：“如果有可能，你在大学的时候就要冲出来，至少我认为这样你才有可能在这个圈子留着，大学毕业后再慢慢往里面挤，你就像一个老年人，不对，是中年人参加高考，风险太大了，”面对我的不解，老倪又说，“说白了这东西，要不当成一个手艺，要不就当成是爱好，当成手艺，你要坚信你的手艺比绝大部分人好，这样你才可能有工作，这是很现实的问题，很多人大学才接触这个东西，除非你能花比别人多很多的功夫来把自己的水平提升到超过绝大部分的人，要不然就会很危险，那么多专业乐手在那，短短四年要超过他们可以说很难很难。”

我质疑老倪对音乐的热爱：“你看，选秀节目里那么多人说要把音乐当成唯一的事业，要为之奋斗一生。”

老倪回了一句：“都是扯淡。”