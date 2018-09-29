十一荧屏盛宴来袭，谁是你的菜？

晨报记者 殷 茵 曾索狄

一年一度的国庆长假来临，举家出游的选择之外，你也可以在家里当一枚“沙发土豆”。晨报记者网罗了七天来电视荧屏的各类节目，热热闹闹的晚会、时尚活力的综艺、新鲜猎奇的综艺，无论你偏好哪一种，都能在这桌荧屏盛宴中找到自己的菜。

内视 |特别节目轮番上演

为迎国庆，央视CCTV-1综合频道和CCTV-3综艺频道将在9月30日晚间黄金时段推出《欢声笑语迎国庆》，廖昌永、张也、张明敏、胡可、刘恺威、魏大勋、平安、张凯丽等歌手演员将集体以歌传情，为国庆献唱。

不仅如此，10月1日，CCTV-1综合频道还将在黄金时段播出“中国梦·祖国颂”2018国庆特别节目。从目前曝光的录制情况看，主持人将由康辉、李思思、尼格买提等担任，歌舞表演和语言类节目更是平分秋色。其中，张丰毅、胡军、于和伟、吴京四位“硬汉”演员，以及张国立、刘劲、韩雪、车永莉、翟天临等将以不同的组合献上诗朗诵，赵文卓将带来气势恢宏的武术节目，而李宇春、Tfboys、吴亦凡、张杰等也将亮相献歌。

两台特别节目之外，10月2日至9日，CCTV-3综艺频道黄金时间还讲播出由姜昆、冯巩、蔡明、方芳、李菁、苗阜、潘斌龙等加盟的《首届中国相声小品大赛》。届时，48个入围决赛的作品将亮相荧屏。

东方卫视 |特推三大主题编排

十一长假期间，东方卫视特别推出“文化节目”“公益节目”“主旋律大剧”三大主题编排。

国庆期间将推出《新舞林大会》《喝彩中华》《相声有新人》等文化节目，9月30日将播出《新舞林大会》总决赛，薛之谦、董洁、吴莫愁、任嘉伦、侯明昊、盛一伦、毛晓彤和许魏洲7位明星舞者将进行最终角逐，诞生新一季的“舞林盟主”；10月1日、2日和7日《喝彩中华》国庆特别版，将以越剧《红楼梦》首演60年为契机，邀请尚长荣、蔡正仁、茅善玉、张静娴等曲艺名家和知名演员，以跨界体验、学习戏曲表演的形式让“解构”传统文化的过程生动鲜活起来；10月6日晚20:30，相声竞演综艺节目《相声有新人》还将展开十进九晋级战，着力展现当下年轻人对相声这门传统喜剧艺术的探索与创新。10月5日、6日晚黄金时段，东方卫视还将分别推出《梦想改造家》《我们在行动》等公益节目，弘扬主流媒体价值观，传播社会正能量。

湖南卫视 |《快乐哆唻咪》首播

10月1日22:00，湖南卫视推出大型原创城市魅力潮拍秀《快乐哆唻咪》。在这个全新的节目中，“综艺三剑客”大张伟、杨迪、刘维组成全新的常驻明星玩家团，分别搭档人气颇高的短视频创作人张欣尧、野红梅、代古拉K，共同用短视频的形式记录普通人的烟火气和幸福感，为不同的城市新增必去的“打卡点”。

作为国内首档以短视频拍摄作为内核输出的电视综艺节目，《快乐哆唻咪》将“记录”与“城市”融为一体，最直观地传递生活在这座城市中“本地人”的真实体验和快乐生活。据悉，节目的第一站将前往“山城”重庆，届时，嘉宾们将在特定命题的短视频拍摄中展开激烈竞争。明星与达人如何在节目中实现合作，在合作过程中又会产生怎样奇妙的火花，综艺和短视频将产生怎样的融合效应，令人充满期待。

地面频道 |王汝刚寻找上海记忆

新闻综合频道《新闻透视》10月1日起推出8集“改革亲历者说”主题报道，为庆祝改革开放40周年预热；《媒体大搜索》将推出《见证改革开放40年》10集系列短片；《上海故事》将推出6集国庆特别节目《我们一起走过》，从40年来上海市民的吃、穿、行、用等方面的变迁入手，折射改革开放40年来的上海乃至中国的巨大变化。《新闻坊》还将在国庆期间重点推出“闲话上海·坐地铁游上海”系列节目，著名滑稽演员王汝刚将坐地铁畅游上海，找寻上海的城市记忆。

纪录片方面，纪实频道将在国庆期间特别开辟出12∶00-16∶00时段，播出《舌尖上的中国》第一季、第二季，以及10集旅游地理纪录片《世界奇影》；自制栏目《纪录片编辑室》将播出纪录片《我们的40年》，纪念改革开放40周年；艺术人文频道《艺术课堂》推出“红色的中国鼓”系列；《世界艺术之旅》播出大型纪录片《故宫》；《今晚》播出中国传统文化特辑，邀请郦波品读千年唯美情诗，邀请蒋勋带观众领略“天地有大美”。