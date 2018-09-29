习近平：以新气象新担当新作为推进东北振兴

习近平在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会时强调

解放思想锐意进取深化改革破解矛盾

以新气象新担当新作为推进东北振兴

韩正出席座谈会

新华社沈阳9月28日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话。他强调，要认真贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实党中央关于东北振兴的一系列决策部署，坚持新发展理念，解放思想、锐意进取，瞄准方向、保持定力，深化改革、破解矛盾，扬长避短、发挥优势，以新气象新担当新作为推进东北振兴。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席座谈会。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是25日下午，习近平在黑龙江农垦建三江管理局七星农场万亩大地号，察看秋稻收获情况并同收割机驾驶员亲切交谈。 新华社记者 谢环驰 摄

金秋时节，东北大地洋溢着丰收的喜悦。9月25日至28日，习近平分别在黑龙江省委书记张庆伟、省长王文涛，吉林省委书记巴音朝鲁、省长景俊海，辽宁省委书记陈求发、省长唐一军陪同下，深入黑龙江农垦建三江管理局和齐齐哈尔市、吉林松原市、辽宁辽阳市和抚顺市，实地了解东北振兴情况。

25日下午，习近平来到黑龙江农垦建三江管理局考察调研。建三江地处三江平原腹地，是我国重要粮食生产基地。习近平首先来到北大荒精准农业农机中心，听取发展现代化大农业、粮食生产、“三江连通”水资源综合利用等情况介绍。在农机指挥调度中心，习近平向工作人员详细了解农业物联网综合服务管理平台运行情况，并通过大屏幕察看农场、农机远程管理调度等情况。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是25日下午，习近平在黑龙江农垦建三江管理局七星农场万亩大地号了解粮食生产和收获情况。 新华社记者 谢环驰 摄

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是25日下午，习近平在黑龙江农垦建三江管理局七星农场万亩大地号与农场工人们亲切交谈。 新华社记者 谢环驰 摄

农机中心外，金风送爽，稻浪滚滚，七星农场万亩大地号丰收在望，一排收割机正在实施联合作业。习近平步入正在收割的地块，察看水稻收获情况。看到总书记来了，收割机驾驶员们下车围拢过来，向总书记问好。习近平同他们亲切握手，询问他们今年收成怎么样、粮食价格怎么样、家庭收入怎么样、子女就业怎么样、农场经营有什么困难和要求，叮嘱他们注意作业安全。习近平强调，农垦为保障国家粮食安全、支援国家建设、维护边疆稳定作出了重大贡献。要贯彻新发展理念，加快建设现代农业的大基地、大企业、大产业，深化农垦体制改革，全面增强农垦内生动力、发展活力、整体实力，更好发挥农垦在现代农业建设中的骨干作用。要加快绿色农业发展，坚持用养结合、综合施策，确保黑土地不减少、不退化。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是25日下午，习近平在黑龙江北大荒精准农业农机中心一楼大厅，察看当地出产的各类农产品。 新华社记者 谢环驰 摄

在一楼展示大厅，当地出产的米油豆奶等各类农产品琳琅满目，习近平逐一察看，强调中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。他双手捧起一碗大米，意味深长地说道：“中国粮食！中国饭碗！”

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是25日下午，习近平在黑龙江北大荒建三江国家农业科技园区，与正在实验室工作的科研人员亲切交谈。 新华社记者 鞠鹏 摄

随后，习近平来到北大荒建三江国家农业科技园区，听取园区开展精准农业技术研究和成果转化情况，向科研人员了解水稻繁育、土壤情况测试分析、栽培和推广种植情况。习近平指出，中国现代化离不开农业现代化，农业现代化关键在科技、在人才。要把发展农业科技放在更加突出的位置，大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是26日上午，习近平在黑龙江齐齐哈尔中车齐车集团有限公司与工人亲切握手。 新华社记者 鞠鹏 摄

齐齐哈尔是老工业基地，拥有较完备的装备制造产业体系。26日上午，习近平在齐齐哈尔考察了两家国有大型装备制造企业。在中车齐车集团有限公司，习近平听取了企业发展历史、生产、销售情况汇报，观看了正在进行的铁路货车疲劳和振动试验。厂房外，展列着138吨载重矿石车、运煤漏斗车、运煤专用敞车、多式联运驮背运输车等各种类型的铁路货车产品。习近平认真听取各种型号铁路货车性能和用途介绍，对他们在拓展产品和服务、延长产业链方面取得的成绩表示肯定。企业负责人介绍说，企业产品出口50多个国家，总书记听了很高兴，勉励他们进一步拓展国际市场，在服务共建“一带一路”中取得新的更大业绩。习近平强调，装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。国家要提高竞争力，要靠实体经济。齐车要乘势而为、乘势而上，加强自主创新，练好内功，不断推出新技术、新产品、新服务，永远掌握主动，不断做强做优做大。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是26日上午，习近平在黑龙江齐齐哈尔中国一重集团有限公司车间察看企业生产情况。 新华社记者 王晔 摄

在中国一重集团有限公司，习近平走进轧电制造厂车间，察看企业冶金、电力领域转子、轧辊产品生产情况，观看国产核反应堆压力容器接管段、华龙一号蒸发器管板等核电产品展示。在水压锻造车间，习近平详细了解企业自主研发的新一代世界级1.5万吨自由锻造水压机运行情况。习近平指出，制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的。现在，国际上单边主义、贸易保护主义上升，我们必须坚持走自力更生的道路。中国要发展，最终要靠自己。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是26日下午，习近平在吉林松原市查干湖同正在捕捞作业的渔场职工交流。 新华社记者 鞠鹏 摄

26日下午，习近平乘火车抵达松原市，并转乘汽车前往查干湖。查干湖是我国十大淡水湖之一，是吉林河湖连通工程的核心。在南湖广场水岸，习近平听取了吉林省河湖连通工程总体情况介绍。秋天的查干湖，天高云淡，烟波浩渺。习近平乘船察看查干湖南湖生态保护情况。数十名渔场职工正在拉网捕鱼，习近平登上浮桥，近前察看。职工们高声向总书记问好，有的还抱来刚刚捕获的大鱼。习近平高兴地同大家握手交流，问他们今天收获多少、水产销路怎样、收入好不好。他希望乡亲们守护好查干湖这块“金字招牌”，让生活“年年有鱼”。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是26日下午，习近平在吉林松原市查干湖畔同当地各族群众亲切交流。 新华社记者 鞠鹏 摄

夕阳西下，水波粼粼，芦苇摇曳，百鸟翔集，查干湖生态水岸一派生机盎然，习近平踏着晚霞沿栈道步行察看水体状况和动植物生存环境。他强调，良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势。要把保护生态环境摆在优先位置，坚持绿色发展。查干湖保护生态和发展旅游相得益彰，要坚持走下去。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是27日上午，习近平在辽宁中国石油辽阳石化公司同工人亲切握手。 新华社记者 鞠鹏 摄

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是27日上午，习近平在辽宁中国石油辽阳石化公司同工人亲切交流。 新华社记者 鞠鹏 摄

27日上午，习近平来到辽阳市，视察中国石油辽阳石化公司，实地察看原油加工优化增效改造项目装置全貌和建设情况。走进中心控制室，习近平通过大屏幕了解企业运行情况和辽阳市石化工业发展情况，听取企业聚酯、超高分子量聚乙烯等新产品介绍。在控制室外，习近平同企业劳模和职工代表一一握手。习近平强调，国有企业地位重要、作用关键、不可替代，是党和国家的重要依靠力量。同时，国有企业要改革创新，不断自我完善和发展。要一以贯之坚持党对国有企业的领导，一以贯之深化国有企业改革，努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是27日上午，习近平在辽宁忠旺集团生产车间考察。 新华社记者 王晔 摄

离开辽阳石化公司，习近平来到辽宁忠旺集团。这是一家大型民营企业，经过25年发展，已经成为规模大实力强的工业铝挤压产品研发制造商。在企业展厅，习近平察看了各种型号、不同用途的挤压铝产品，了解企业发展历程和规划。在轨道车体制造车间，习近平向职工仔细询问生产流程和技术要求。习近平强调，我国实行的是公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。党中央历来支持和鼓励民营企业发展，党的十八大以来党中央出台一系列扶持民营经济发展的改革举措，民营企业要坚定信心。要坚持“两个毫不动摇”，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，依法保护民营企业权益，鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是28日上午，习近平在辽宁抚顺市参观雷锋纪念馆。 新华社记者 鞠鹏 摄

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是28日上午，习近平在辽宁抚顺市参观雷锋纪念馆。 新华社记者 鞠鹏 摄

抚顺是雷锋的第二故乡，也是雷锋精神的发祥地。28日上午，习近平来到抚顺市雷锋纪念馆，向雷锋墓敬献花篮。习近平走进雷锋纪念馆，参观雷锋生平和事迹展，听取学习雷锋活动情况介绍，在雷锋的手迹、遗物、照片等展品前不时驻足观看。习近平强调，雷锋是时代的楷模，雷锋精神是永恒的。实现中华民族伟大复兴，需要更多时代楷模。我们既要学习雷锋的精神，也要学习雷锋的做法，把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动，体现在平凡的工作生活中，作出自己应有的贡献，把雷锋精神代代传承下去。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是28日上午，习近平在辽宁抚顺市东华园社区，实地了解采煤沉陷区避险搬迁安置情况。 新华社记者 鞠鹏 摄

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是28日上午，习近平在辽宁抚顺市东华园社区，实地了解采煤沉陷区避险搬迁安置情况。 新华社记者 鞠鹏 摄

抚顺有着百年煤炭开采史，是典型的资源枯竭型城市。如何实现产业转型和可持续发展？怎样解决就业再就业？老百姓居住条件怎么样、生活有没有保障？习近平十分关心。28日上午，习近平专程来到抚顺矿业集团西露天矿，察看西露天矿矿坑，了解采煤沉陷区综合治理情况和矿坑综合改造利用打算。习近平强调，开展采煤沉陷区综合治理，要本着科学的态度和精神，搞好评估论证，做好整合利用这篇大文章。临近中午，习近平乘车来到东华园社区，实地了解抚顺市采煤沉陷区避险搬迁安置情况。在陈玉芳家，习近平同居民们围坐在一起唠家常。总书记关切询问住房改善情况如何、退休金和社保能不能按时领取、看病方便不方便。大家对总书记说，自从搬进新社区，环境卫生明显改善，水电气供应有了保障，公共服务进了社区，生活质量提高了一大截。习近平听了十分高兴。离开社区时，居民们围拢过来，纷纷向总书记问好，习近平同大家亲切握手，满怀真情地对他们说，我十分牵挂资源枯竭型城市转型发展。党中央投入大量资金解决棚户区和采煤沉陷区综合治理问题，很有必要，也很值得。资源枯竭型城市在转型发展中首先要解决好民生问题、保障好困难群众生活。总书记同居民们依依告别，并祝他们国庆节愉快、身体健康、家庭幸福。

9月25日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是28日下午，习近平主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话。 新华社记者 鞠鹏 摄

28日下午，习近平在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会。辽宁省委书记陈求发、吉林省委书记巴音朝鲁、黑龙江省委书记张庆伟、内蒙古自治区党委书记李纪恒先后发言，结合各自工作实际，就东北振兴谈认识、讲体会、摆问题、提思路。

听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他强调，东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴，要从统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的角度去把握，瞄准方向、保持定力，扬长避短、发挥优势，一以贯之、久久为功，撸起袖子加油干，重塑环境、重振雄风，形成对国家重大战略的坚强支撑。

习近平就深入推进东北振兴提出6个方面的要求。一是以优化营商环境为基础，全面深化改革。要坚定改革信心，在谋划地区改革发展思路上下功夫，在解决突出矛盾问题上下功夫，在激发基层改革创新活力上下功夫。要重点从有利于深化供给侧结构性改革、有利于加快培育经济增长新动能、有利于激发各类市场主体活力、有利于增强人民群众获得感、有利于调动保护广大干部群众积极性等方面完善改革思路，做实改革举措，释放改革活力，提高改革效能。要多方面采取措施，创造拴心留人的条件，让各类人才安心、安身、安业。二是以培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力。要依靠创新把实体经济做实、做强、做优，坚持凤凰涅槃、腾笼换鸟，积极扶持新兴产业加快发展，尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。三是科学统筹精准施策，构建协调发展新格局。要培育发展现代化都市圈，加强重点区域和重点领域合作，形成东北地区协同开放合力。要以东北地区与东部地区对口合作为依托，深入推进东北振兴与京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的对接和交流合作，使南北互动起来。四是更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势。要贯彻绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，落实和深化国有自然资源资产管理、生态环境监管、国家公园、生态补偿等生态文明改革举措，加快统筹山水林田湖草治理，使东北地区天更蓝、山更绿、水更清。要充分利用东北地区的独特资源和优势，推进寒地冰雪经济加快发展。五是深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地。要加快落实辽宁自由贸易试验区重点任务，完善重点边境口岸基础设施，发展优势产业群，实现多边合作、多方共赢。六是更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。要确保养老金按时足额发放，确保按时完成脱贫任务，完善社会救助体系，保障好城乡生活困难人员基本生活。要加大东北地区公共基础设施领域的投资力度，支持东北地区轨道交通、集中供热、网络宽带等城市基础设施建设。

习近平强调，坚持和加强党的全面领导是东北振兴的坚强保证。要加强东北地区党的政治建设，全面净化党内政治生态，营造风清气正、昂扬向上的社会氛围。要加快建设一支高素质干部队伍，提高领导能力专业化水平。领导干部要带头转变作风、真抓实干，出真招、办实事、求实效，防止和克服形式主义、官僚主义。政治生态同自然生态一样，污染容易，治理不易。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚决查处各类腐败案件，始终保持党同人民的血肉联系。

韩正表示，要深入学习领会习近平总书记关于东北振兴的重要思想，从国家发展大局的高度深刻认识东北振兴的重大意义。要把深化改革作为首要任务，切实解决思想观念问题，加快完善体制机制，优化营商环境。要把增强创新能力作为根本途径，加快结构调整和新动能培育，发展壮大实体经济。要把开发开放作为重要抓手，打造我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽。要把保障和改善民生作为出发点和落脚点，坚决打好脱贫攻坚战，解决好社保、就业等重点民生问题。

丁薛祥、刘鹤、何立峰等陪同考察并出席座谈会，中央和国家机关有关部门负责同志、有关省区市负责同志参加座谈会。

来源： 新华网