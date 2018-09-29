习近平总书记在中央电视台建台暨新中国电视事业诞生60周年贺信中指出，中央广播电视总台组建以来，按照党中央统一部署，积极推进深度融合、优势集聚、资源共享，深入宣传党的理论和路线方针政策，着力打造精品力作，创新对外宣传，为人民提供丰富的精神食粮，向世界展现了真实、立体、全面的中国。

习近平总书记的贺信充分肯定了总台组建以来的进展和成绩，是对总台全体员工巨大的鼓舞和激励，我们要将总书记的期望转化为今后工作的奋斗力量，以高度的政治自觉和思想自觉抓好贯彻落实，奋力开创新时代广播电视工作新局面！

今年3月，党中央决定整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。这是以习近平同志为核心的党中央着眼全局和长远作出的重大决策，是新时代推动广播电视事业实现新跨越的战略举措，标志着我国广播电视发展进入了新的阶段。

“惟进取也故曰新”。我们要深刻领会习近平总书记贺信精神，以深化机构改革为契机，聚焦高质量发展，推进供给侧结构性改革，着眼实现有机融合、优势互补、激发活力，科学统筹广播与电视、内宣和外宣、传统媒体和新兴媒体，全面推进组织架构、业务流程、平台渠道和管理机制的改革重塑，努力走出一条新时代中国广播电视融合发展之路。

当前，媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术都在发生深刻变化，特别是互联网正在媒体领域催发一场前所未有的变革。我们要勇于创新、勇于变革，按照“融为一体、合而为一”的发展要求，坚持“台网并重、先网后台”的发展思路，树立互联网思维，运用先进技术手段，全力打造自主可控、具有强大影响力的新媒体平台，使互联网这个“最大变量”成为推动中国广播电视事业跨越式发展的最大增量。

作为国家广播电视事业的排头兵，中央广播电视总台要以总书记的贺信为指引，坚持国家站位、世界眼光，优化外宣布局，加强国际传播能力建设。一方面，加强内容建设，在品牌精品打造上下功夫，让真实、立体、全面的中国呈现得更生动、更富亲和力感染力；另一方面，积极深化合作传播，在精准对路传播上下功夫，主动宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，主动讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，让世界更好倾听中国、读懂中国。

万里征程催人急，乘风破浪恰逢时。站在新起点，我们要自觉担负起党的新闻舆论工作的使命任务，勇于担当、锐意进取，不辜负党和人民的期望和重托，为奋力开创中国广播电视事业发展新局面而不懈奋斗！

央视评论员

来源：央视网