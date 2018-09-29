新时代“三农”工作总抓手

没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。

“乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代‘三农’工作总抓手”。习近平总书记在主持中共中央政治局第八次集体学习时，站在党和国家事业发展全局的高度，深入阐释了实施乡村振兴战略的重大意义和深刻内涵，对实施乡村振兴战略作出了重点部署，为我们做好新时代“三农”工作，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供了重要遵循。

我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，勇于推动“三农”工作理论创新、实践创新、制度创新，农业农村发展取得了历史性成就、发生了历史性变革，为党和国家事业全面开创新局面提供了有力支撑。党的十九大以来，习近平总书记就实施乡村振兴战略发表一系列重要讲话，在考察调研时对乡村振兴进一步提出了明确要求。做好新时代“三农”工作、推进乡村全面振兴，就要认真学习、深入领会、全面贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要讲话精神，全面实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、加快推进农业农村现代化，谱写中华民族伟大复兴的“三农”新篇章。

在现代化进程中，如何处理好工农关系、城乡关系，在一定程度上决定着现代化的成败。习近平总书记强调：“我国作为中国共产党领导的社会主义国家，应该有能力、有条件处理好工农关系、城乡关系，顺利推进我国社会主义现代化进程。”40年前，我们通过农村改革拉开了改革开放大幕。40年后的今天，我们应该通过振兴乡村，开启城乡融合发展和现代化建设新局面。应当认识到，到2020年全面建成小康社会，最突出的短板在“三农”；到2035年基本实现现代化，大头重头在“三农”；到2050年全面建成社会主义现代化强国，基础在“三农”。把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，不断强化实施乡村振兴战略的自觉性和坚定性，才能促进乡村全面发展，让乡村尽快跟上国家发展步伐，走好中国特色社会主义乡村振兴道路，实现“两个一百年”奋斗目标。

把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，就要牢牢把握农业农村现代化这个实施乡村振兴战略的总目标，牢牢把握坚持农业农村优先发展这个总方针，牢牢把握产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕这个总要求，牢牢把握建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系这个制度保障，明确思路，深化认识，切实把各项工作做好做实；就要始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园。

中国要强，农业必须强；中国要美，农村必须美；中国要富，农民必须富。全面实施乡村振兴战略，着力做好新时代“三农”工作，我们定能让亿万农民有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感，推进乡村全面振兴，为实现中华民族伟大复兴奠定坚实基础。

来源：《 人民日报 》