深入推进东北振兴 习近平在这个座谈会上强调了什么

9月28日，习近平东北之行进入第四天。上午，他继续在辽宁考察，到了新中国工业重镇和雷锋精神发祥地——抚顺。下午，他在沈阳主持召开了一个不同寻常的会议——深入推进东北振兴座谈会，擘画新时代东北振兴。

1 习近平：雷锋精神永远值得弘扬

在抚顺市望花区雷锋路东段61号，有一处中国人的精神高地——雷锋纪念馆。1963年11月，抚顺市委决定在雷锋生前所在部队驻地望花区修建雷锋纪念馆，并将雷锋遗体迁葬于此。

△雷锋纪念馆全貌（央视记者航拍）

在雷锋纪念馆一层的这个展柜里，陈列着雷锋的班主任夏柳老师的一个笔记本，上面记录着雷锋在毕业典礼上的发言。雷锋说，要当新式农民、做个好工人、做个好战士、一定要做个英雄……

△1956年7月15日，夏柳老师在这个笔记本上记录了雷锋和同学们的毕业发言（央视记者拍摄）

9月28日上午，雷锋纪念馆讲解员刘思岚特意给来馆参观的习近平总书记念到了这段记录。雷锋在16岁时的发言，竟然与他此后6年短暂而辉煌的人生道路完全一致。

△最有名的一段雷锋日记：“人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的生命，投入到无限的为人民服务中去”。（央视记者拍摄）

△讲解员刘思岚告诉总书记，这是新中国发行量最大的一幅英模人物肖像。（央视记者季熠非拍摄）

在雷锋纪念馆，习近平说，雷锋是时代的楷模，雷锋精神是永恒的。它是五千年优秀中华文化和红色革命文化的结合，“积小善为大善，善莫大焉。”这与我们当前的为人民服务，做人民的勤务员都是一脉相承。所以，雷锋精神永远值得弘扬。

△【独家V观】习近平：雷锋精神是永恒的

2

习近平：我十分牵挂资源枯竭型城市转型发展

习近平当天考察的第二站是抚顺矿业集团西露天煤矿。

△西露天矿。（央视记者航拍）

这里曾经是一座“富矿”，开采史可追溯到1901年，是中国露天开采时间最长的国有大型露天煤矿。新中国成立以来累计生产煤炭2.8亿吨、油母页岩5.3亿吨。

△西露天矿的设备陈列广场摆放着许多退休的“老古董”。这辆电力机车1933年起服役，2000年荣休。（央视记者沈忱拍摄）

因煤而兴的抚顺，在为国家作出巨大贡献的同时，也留下了伤痕——总面积为57.8平方公里的地质灾害区。

△西露天矿坑东西长6.6公里，南北宽2.2公里，总面积10.87平方公里，开采垂直深度420米。（央视记者黄京辉拍摄）

近年来，抚顺启动了历史上规模最大的采煤沉陷地质灾害区居民避险搬迁安置工程，目前共有6076户搬进了新家。

△东华园社区（央视记者航拍）

在抚顺，习近平走进了东华园社区。这里主要安置的是采煤沉陷区回迁户，目前已有581户落户。 陈玉芳夫妻是抚顺第二纺织厂退休员工。受地形地貌改变的影响，家中墙壁开裂越来越严重。去年，他们搬进新家，居住面积从60平米扩大到94平米，只添了4万块钱。

△这是习近平走访的陈玉芳一家合影（右二为陈玉芳）。（央视记者卜晓菲拍摄）

在离开社区时，习近平说，我十分牵挂资源枯竭型城市转型发展。党中央投入大量资金解决棚户区和采煤沉陷区综合治理问题，很有必要，也很值得。

3

一场开在考察期间的座谈会

9月28日下午，习近平在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会。他强调，新时代东北振兴是全面振兴、全方位振兴，并提出6个方面的要求。

6个方面的要求以全面深化改革为先导，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为支撑，形成了新时代东北振兴路线图。习近平还强调，坚持和加强党的全面领导是东北振兴的坚强保证。

△习近平主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话。（新华社记者鞠鹏拍摄）

《时政新闻眼》发现，这是习近平第二次主持召开以东北振兴为主题的座谈会。2015年7月17日，他在吉林调研期间专门召开了部分省区党委主要负责同志座谈会，来的也是黑、吉、辽、蒙四省区的党委书记，重点谈的也是东北振兴。

党的十八大以来，习近平在考察调研期间召开的座谈会已经有过多次。例如，2016年4月在安徽开的农村改革座谈会和知识分子、劳动模范、青年代表座谈会，同年7月在银川开的东西部扶贫协作座谈会等。今年以来，习近平先后在成都、武汉主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会和深入推动长江经济带发展座谈会。这种座谈会着眼重要议题、紧扣问题导向，有调查才有发言权，有调查才有决策权。 撸起袖子加油干，重塑环境、重振雄风，一个全面振兴的中国东北将展现在世人面前。

△9月28日《新闻联播》头条：《习近平在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会》

来源：央视新闻