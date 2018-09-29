聂耳：中国新音乐的先驱者

在云南玉溪市红塔区北门街3号的聂耳故居，房檐上依稀可见百年前的浮雕图案。在这座古朴清净的小院里，聂耳曾在此学习、歌唱、生活。

“起来，不愿做奴隶的人们……”“啦啦啦，啦啦啦，我是卖报的小行家……”在聂耳故居，当这些耳熟能详的旋律响起，每一个参观者心中都会荡漾起特殊的情感。这些从革命年代就开始传唱的“红色经典”至今不朽。因为这些歌曲，人们记住了聂耳这个名字。

聂耳像 新华社发

聂耳，原名聂守信，1912年2月出生于云南昆明市。1927年考入云南省立第一师范学校。1928年加入中国共产主义青年团。1930年到上海，参加反帝大同盟，并积极投身中国共产党领导下的革命文艺活动。

1931年4月，聂耳考入明月歌剧社，正式开始了他的艺术生涯。1932年上海一二八抗战爆发后，全国人民抗日救亡风起云涌，此时，聂耳结识了共产党员、戏剧家田汉。在党组织的培养和教育下，思想觉悟不断提高。1932年赴北平参加革命音乐活动，不久回到上海发起组织中国新兴音乐研究会。1933年初，聂耳由田汉介绍加入中国共产党。从此，聂耳不仅获得了新的政治生命，艺术才华也得到了进一步的发挥，成为中国新音乐的开路先锋和反法西斯的勇士。在此后的两年中，聂耳为歌剧、话剧和电影谱写了《新女性》《开路先锋》《大路歌》《前进歌》《毕业歌》《铁蹄下的歌女》等主题歌和插曲30多首，在全国广为传唱，对激发民众的抗日救亡运动起了积极作用。他所编写的《金蛇狂舞》《翠湖春晓》《山国情侣》等乐曲，深受人们喜爱。

1935年，聂耳为电影《风云儿女》所作主题歌《义勇军进行曲》，反映了在民族危亡时，中华民族万众一心、团结御侮、奋勇抗争、一往无前的伟大的爱国主义精神，激发了中国人民与日本侵略者血战到底的英勇气概。这首作品一经诞生，立即就像插上了翅膀，在祖国大地上到处被传唱，奏响了挽救民族危机的时代最强音。1949年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议确定《义勇军进行曲》为代国歌。1982年12月，中华人民共和国第五届全国人民代表大会第五次全体会议确定《义勇军进行曲》为中华人民共和国国歌。

由于聂耳所谱写的大量歌曲反映了人民的心声，成为鼓舞人民、教育人民、打击敌人的有力武器和战斗号角，因而引起了反动当局对他的仇恨而要逮捕聂耳。聂耳按照党组织的决定离开上海，取道日本赴苏联。1935年7月17日，聂耳在日本神奈川县藤泽市鹄沼海滨游泳时，不幸溺水身亡，年仅23岁。

来源：光明网-《光明日报》