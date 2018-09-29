金山区首创村居少年宫,学校少年宫项目建设再推进

9月28日，上海市金山区学校少年宫联盟工作推进会暨亭林镇学校少年宫联盟暑期工作表彰会在亭林镇亭西村召开,会上揭牌成立了金山区两家村居少年宫——亭林镇亭西村和亭林镇浩光村村居少年宫，标志金山区学校少年宫项目建设得到进一步的推进。

金山区文明办、区教育局、亭林镇的相关领导，区学校少年宫工作协会理事及成员单位负责人，亭林镇学校少年宫联盟成员单位，亭林镇2018年未成年人暑期工作优秀代表，村居专职委员等100多人参加了会议。

会上，金山区学校少年宫联盟再扩容，花开海上生态园、华维灌溉博物馆两家社会实践基地被吸纳为金山区学校少年宫联盟成员单位；新成立金山区学校纸艺教育中心、金山区学校摄影教育中心；命名亭林镇亭西村、亭林镇浩光村为金山区村居少年宫。

金山区亭西村少年宫负责人顾丽萍表示，“儿童优则亭西优”，亭西村将完善青少年成长数据库，借力区、镇两级优质资源，实现“农家门”的村居少年宫精准、精细、分类服务，以丰富的文化润泽孩子的童年。

金山区学校摄影教育中心主持人翁杰表示，摄影教育中心将发挥区域联动作用，吸纳更多的志同道合的学校加入教育中心，努力建设一支热爱摄影教育专职或兼职教师队伍，服务学生摄影教育；在实践活动中，积极整合学科课程，探索摄影与写作、摄影与美术、摄影与自然等学科整合的结合点，大力开展跨学科综合实践活动，开拓视野，创新实践，努力丰富金山学子的学习经历。

据了解，2017年12月29日，金山区建立了亭林镇学校少年宫联盟，是上海市首家镇级学校少年宫联盟。此次亭林镇亭西村、浩光村区村居少年宫的建立，是上海乃至全国最早的村居少年宫，实现了金山区学校少年宫项目建设的再推进，为探索学校少年宫“金山模式”的建设注入了新的活力。