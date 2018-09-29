【编前语】从区域发展和国家现代化全局来看，实现东北振兴具有十分重要的意义。9月25日至28日，习近平总书记在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会。党的十八大以来，习近平总书记多次赴东北三省考察调研、作出重要指示，在全国两会期间还专门到东北三省代表团参加审议，提出了许多重要论述。新华社《学习进行时》为您梳理习近平总书记关于东北发展的十个生动比喻。

1.连提两个“金山银山”，指明生态优势

要贯彻绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，落实和深化国有自然资源资产管理、生态环境监管、国家公园、生态补偿等生态文明改革举措，加快统筹山水林田湖草治理，使东北地区天更蓝、山更绿、水更清。

——2018年9月28日，主持召开深入推进东北振兴座谈会时强调

2.叮嘱练好“内功”，向改革创新要动力

当前，国家正在推进高质量发展，建设“一带一路”，正是装备制造业大有可为之机，要继续练好“内功”，继续改革创新，确保永立不败之地、永远掌握主动权。

——2018年9月26日，在黑龙江考察时强调

3.端牢“饭碗”，强调国家粮食安全

中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。

——2018年9月25日，在黑龙江考察时强调

4.以“龙头”为喻，明确国有企业地位

要把国有企业作为辽宁振兴的“龙头”，坚定不移把国有企业做强做优做大，培育核心竞争力，争当创新驱动发展先行军，加快培育具有较强创新精神和创新能力的企业科技人才队伍。

——2017年3月7日，参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时强调

5.巧用三个“字号”，支招优化产业结构

黑龙江转方式调结构任务艰巨，要着力优化产业结构，改造升级“老字号”，深度开发“原字号”，培育壮大“新字号”，毫不动摇坚持公有制经济主体地位、国有经济主导作用，同时毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

——2016年5月，在黑龙江考察调研时强调

6.强调“借东风”，把脉国企改革

国有企业要深化改革，要“借东风”，激发内生动力，在竞争中增强实力。

——2016年3月7日，参加十二届全国人大四次会议黑龙江代表团审议时强调

7.“指南针”之喻，突出民生工作重要性

做好经济社会发展工作，民生是“指南针”。要全面把握发展和民生相互牵动、互为条件的关系，通过持续发展强化保障和改善民生的物质基础，通过不断保障和改善民生创造更多有效需求。

——2015年7月，在吉林调研时强调

8.传授“加减乘除”，解决“二人转”难题

东北等老工业基地振兴发展，不能再唱“工业一柱擎天，结构单一”的“二人转”，要做好加减乘除。加法——投资、需求、创新，减法——淘汰落后产能，乘法——创新驱动，除法——市场化程度。现在加法多、其他少，亟待补课。

——2015年3月9日，参加十二届全国人大三次会议吉林代表团审议时强调

9.不要“狗熊掰棒子”，告诫抓工作要坚持不懈

民生工作面广量大，具有稳定性、连续性、累积性等特点。要有坚持不懈的韧劲，一件接着一件办，不要贪多嚼不烂，不要狗熊掰棒子，眼大肚子小。

——2015年3月9日，参加十二届全国人大三次会议吉林代表团审议时强调

10.三张“牌”总结企业浴火重生的经验

老工业基地很多企业浴火重生的实践说明，无论是区域、产业还是企业，要想创造优势、化危为机，必须敢打市场牌、敢打改革牌、敢打创新牌。

——2013年8月，在辽宁考察时强调

来源： 新华网