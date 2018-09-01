上海自贸试验区挂牌成立五周年，李强实地调研强调建成“四个新高地”

努力把上海自贸试验区建设成为全方位扩大开放的新高地、高质量发展的新高地、推动长三角一体化发展的新高地、服务国家“一带一路”建设的新高地，进一步彰显全面深化改革和扩大开放试验田的作用。

中国（上海）自由贸易试验区挂牌成立五周年之际，市委书记李强今天上午专程前往上海自贸试验区实地调研。他强调，今年是改革开放40周年，自贸试验区建设是我国扩大对外开放的关键一招。要按照习近平总书记对上海工作的指示要求，深入贯彻落实国家战略，在新的起点上推动改革开放再出发，努力把上海自贸试验区建设成为全方位扩大开放的新高地、高质量发展的新高地、推动长三角一体化发展的新高地、服务国家“一带一路”建设的新高地，进一步彰显全面深化改革和扩大开放试验田的作用。

上午，李强等市领导来到位于上海自贸试验区的上海知识产权法院，详细了解知识产权司法保护有关情况。该院围绕自贸试验区、科创中心建设等出台相关服务保障意见，发挥知识产权审判职能，保护和激励创新，成立三年多来共受理知识产权案件7000余件，其中涉外案件占14%。不少外企点赞法院对跨国公司知识产权的尊重和保护，充分感受到中国建立专门的知识产权法院以保护知识产权的坚定决心和务实行动。李强说，知识产权保护对于自贸试验区建设十分重要。要高度重视中外企业需求，进一步加大知识产权保护力度，依法公正审理知识产权案件，营造知识产权保护的良好法治环境。要加强国际交流合作，完善制度保障，不断提升知识产权保护能力和水平。

外高桥国际智能制造服务产业园是上海自贸试验区的专业贸易平台之一，集聚了一大批全球一流的机床企业，提供保税展示销售、展品物流、零部件分拨、法定检验等服务功能。李强听取园区建设发展情况汇报，走进瑞士乔治费歇尔集团展厅，了解企业对自贸试验区制度创新的感受和意见。公司负责人表示，进口机床可以在保税展厅与境外之间自由出入，免征关税和进口环节税，免验许可证，让企业受益良多。李强勉励园区负责人，要聚焦重点优势产业，进一步吸引全球优秀企业集聚，带动上下游企业发展壮大，推动形成更加完整、更有竞争力的产业生态圈。

上海自贸试验区国际艺术品交易中心，依托自贸区制度创新、扩大开放、功能突破、贸易便利的优势，为国际艺术品交易提供全流程便捷服务。李强走进展示交易厅，详细了解艺术品展示与销售融为一体的运营模式，就强化自贸试验区版权服务功能、促进文创产业发展等同相关负责人进行交流。他说，上海文创产业发展空间广阔、潜力巨大，要抓住实施“上海扩大开放100条”的契机，结合自贸试验区先行先试优势，大胆创新探索，真正做强做优。

座谈会上，李强听取自贸试验区管委会关于上海自贸试验区五周年建设情况汇报。李强指出，作为我国首个设立的自贸试验区，上海自贸试验区成立以来，始终坚持先行先试，为全国改革开放探路，大胆试、大胆闯、自主改，实现了一系列“零”的突破。始终坚持制度创新，在投资管理、贸易监管、金融开放创新、事中事后监管、政府管理体制等方面，探索形成了一大批可复制可推广的制度成果。始终坚持开放引领，注重与国际通行规则相衔接，为全面扩大开放做好压力测试。始终坚持发挥市场作用，充分激发各类市场主体活力和创造力，已经成为全市经济发展的新引擎和动力源。

李强强调，上海自贸试验区要坚定不移服务国家对外开放，努力成为国家深入推进自贸试验区发展的重要标杆。要围绕建设全方位扩大开放的新高地，抓好“上海扩大开放100条”的落实落地，加快重点领域对外开放，大力发展转口贸易、离岸贸易，促进货物贸易与服务贸易融合发展。要加快形成与国际通行规则相衔接的基本制度规则体系和政府监管体系，努力形成国际化、市场化、法治化的营商环境和公平、统一、高效的市场环境。

李强指出，上海要实现高质量发展，必须增强产业核心竞争力，提高单位土地产出率和经济密度。自贸试验区要积极探索，集聚高端要素和资源，大力发展战略性、引领性产业，走出一条符合超大城市特点的高质量发展新路。要聚焦对环境友好、单位产出大、能形成集聚效应的优势领域，大力发展集成电路、生物医药等高端产业，打造具有较强国际竞争力的产业高地。

李强强调，上海要在推动长三角更高质量一体化发展中发挥龙头带动作用，放大上海自贸试验区制度创新的溢出带动效应是重要抓手。要加强与长三角兄弟省市的对接合作、优势互补，推动更多改革创新成果率先在长三角地区实施，为国家经济创新力和竞争力的提升作出更大贡献。

李强指出，推进“一带一路”建设是国家对外开放的重大战略。上海自贸试验区要努力打造成为服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡，探索搭建“一带一路”开放合作新平台，建设服务“一带一路”的市场要素配置功能枢纽，推进贸易、技术、文化等方面的互联互通，更好促进“一带一路”经贸合作互利互惠。

有关市领导和自贸区管委会领导陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、刘晓云等参加相关活动。

来源：上观新闻 作者：谈燕