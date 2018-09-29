这项事关上海营商环境优化的重要举措加快推进落实！市委常委会专题研究

“一网通办”是上海优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，在全市各方面共同努力下总体进展顺利，初步成效显现。做好下一步工作，要深化思想认识，以“一网通办”为契机，加快流程优化再造，以改革促发展、以创新促成效，进一步推动政府职能转变。

市委常委会今天下午举行会议，研究“一网通办”工作推进情况，审议通过《上海市公共数据和一网通办管理办法》。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，“一网通办”是上海优化营商环境、深化“放管服”改革的重要举措，在全市各方面共同努力下总体进展顺利，初步成效显现。做好下一步工作，要深化思想认识，以“一网通办”为契机，加快流程优化再造，以改革促发展、以创新促成效，进一步推动政府职能转变。要加大统筹协调力度，明确分工，落实责任,协同推进。市大数据中心要围绕“一网通办”建设总体目标要求，结合工作实际进展，加强分析研究，细化工作任务，保质保量推进各项工作。各相关部门、各区要切实做好数据归集等工作，依托“一网通办”推动破解难题，不断提高群众和企业的获得感。要严格按照既定目标和时间节点，倒排工作任务，加快推进落实，确保“一网通办”工作如期完成，为优化营商环境提供有力支撑。

会议指出，做好数据管理既是十分必要的基础性工作，也是事关未来的紧迫性工作。要以公共数据管理为核心，进行数据全生命周期立法，对数据采集、整合、共享、开放、应用、安全等作出全面规范，打通信息壁垒，破除“信息孤岛”“信息烟囱”，推动政府治理能力现代化。要抓紧出台配套实施细则，做好宣传和解读工作，使公共数据和一网通办管理办法真正落到实处。各有关部门要加大协同力度，积极主动、形成合力，共同做好公共数据管理工作。

会议还研究了其他事项。