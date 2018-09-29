以新气象新担当新作为推进东北振兴

走进黑龙江农垦建三江，详细了解粮食生产和收获情况；深入吉林查干湖，乘船察看生态修复带来的变化；来到辽宁抚顺参观雷锋纪念馆，号召“做一颗永不生锈的螺丝钉”……9月25日至28日，习近平总书记风尘仆仆实地考察东北三省，主持召开深入推进东北振兴座谈会，为新时代东北振兴出谋划策、擘画方向。语重心长的叮嘱、铿锵有力的话语，为我们守护好黑土地，全面推进新时代东北振兴明确了方向目标，提供了根本遵循。

东北振兴，不仅事关1亿东北人民的福祉，也事关全国经济发展大局。在座谈会上，习近平总书记站在党和国家发展大局高度，再次强调东北振兴的重要性。总书记指出，东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。

习近平总书记在辽宁考察时，先后来到一家国企和一家民企，这样的安排意味深长。总书记强调，“我国实行的是公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”“国有企业地位重要、作用关键、不可替代，是党和国家的重要依靠力量”“要坚持‘两个毫不动摇’，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境”。习总书记特别重申“两个毫不动摇”重大方针，是对当前社会关切的有力回应。总书记重要讲话掷地有声，旗帜鲜明，态度坚决，为一些关于民营经济的模糊认识敲响“定音鼓”。

让东北的白山黑水焕发出新的生机活力，一直是习近平总书记牵挂的大事。这次东北考察，处处显现着总书记对东北干部群众的关怀牵挂，对东北振兴的战略思考和谋划。在有着“中国绿色米都”之称的建三江考察时，总书记双手捧起一碗大米，意味深长地说：“中国粮食！中国饭碗！”简单八个字，情深意重。这是对黑土地的深情，是对“农业稳天下安”的形象阐释。在齐齐哈尔考察两家国有大型装备制造企业时，习近平总书记再度作出“加强自主创新，练好内功”的重要指示。在查干湖，总书记叮嘱良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势。习近平总书记一路上强调的这些重要讲话，本身就构成了新时代东北振兴的重要路径、方法和抓手。

新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴。习近平总书记对此提出6个方面要求：以优化营商环境为基础，全面深化改革；以培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力；科学统筹精准施策，构建协调发展新格局；更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势；深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地；更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。我们要按照总书记的要求，一以贯之、久久为功，撸起袖子加油干，重塑环境、重振雄风，实现新时代东北振兴，形成对国家重大战略的坚强支撑。

功崇惟志，业广惟勤。新时代东北振兴，已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，有不少硬仗要打。习近平总书记关于东北振兴的重要讲话，为东北发展注入了强大信心与力量。我们要深入学习领会、贯彻落实总书记的这一重要思想，坚持新发展理念，解放思想、锐意进取、深化改革，奋力谱写全面振兴东北的新篇章。

央视评论员 来源：央视网