习近平：全面加强练兵备战 加快提升打赢能力

习近平在视察79集团军时强调

全面加强练兵备战 加快提升打赢能力

9月27日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察79集团军，接见驻辽宁部队副师职以上领导干部。这是27日下午，习近平听取79集团军工作汇报，并发表重要讲话。新华社记者李刚摄

新华社沈阳9月29日电（记者李宣良、王天德）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平27日视察79集团军，强调要深入贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚持贯彻实战要求、紧贴使命任务、深化改革转型、扭住官兵主体，全面加强练兵备战，加快提升打赢能力，履行好党和人民赋予的使命任务。

金秋时节，辽沈大地天高气爽，满目生机。下午3时许，习近平来到79集团军某陆航旅训练场。他首先听取了部队执行相关任务情况汇报。得知部队官兵大胆解放思想，在指挥协同、战法运用、器材革新等方面进行了许多创新创造，为各项任务完成提供了有力保障，习近平很高兴。

9月27日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察79集团军，接见驻辽宁部队副师职以上领导干部。这是27日下午，习近平登上直－10武装直升机，亲自操控机载武器及观瞄系统，了解有关装备情况。新华社记者李刚摄

习近平察看了部队主战武器装备。武装直升机技战术性能怎么样？实际操作中好不好用？有没有需要改进的地方？习近平问得很仔细。直－10武装直升机是我国自主研制的第三代战机，习近平登上该型直升机，佩戴专用头盔，亲自操控机载武器及观瞄系统，了解有关装备情况。

习近平对实战化军事训练高度重视，他登上机场塔台，实地观看部队行动演练。数十架直升机按战斗编队组成先遣侦察群、火力突击群、机降突击群与空中保障队、火力支援群依次通过塔台，超低空隐蔽机动、分散突防及空中格斗、战术规避突防、战术编队抵近侦察、机降突击、空中近距火力支援等战术课目轮番展开。一时间，战鹰呼啸，铁翼飞旋，特战队员从天而降、迅捷行动。习近平不时拿起望远镜仔细观看，对部队展示出的过硬素质给予肯定。训练结束时，部队指挥员驾驶武装直升机面向塔台摆动机头，以特有的方式向习主席致敬。

9月27日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察79集团军，接见驻辽宁部队副师职以上领导干部。这是28日上午，习近平在沈阳亲切接见驻辽宁部队副师职以上领导干部。新华社记者李刚摄

离开训练场，习近平来到79集团军机关，接见集团军机关全体干部和所属部队正团职以上干部，同大家亲切握手、合影留念。

随后，习近平听取集团军工作汇报，并发表重要讲话。他强调，要强化战斗队思想，坚持战斗力标准，坚决克服背离实战的思想和行为，把实战要求落实到练兵备战各方面和全过程。要强化使命担当，坚持问题导向，紧贴作战任务、作战对手、作战环境，牢牢掌握战略和战役主动权。要融入全军联合作战体系，贯彻陆军转型建设要求，创新集团军建设管理和作战运用方式，加快新型作战力量建设，深入做好各项改革工作，更好解放和发展战斗力。要尊重官兵主体地位和首创精神，深入开展群众性练兵比武活动，把基层一线带兵人和兵教头搞坚强，把部队战斗力基础搞过硬，提高部队练兵备战水平。

习近平指出，要坚持从思想上政治上建设和掌握部队，坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想和新时代党的强军思想武装官兵，加强光荣传统教育和战斗精神培育，加强基层风气建设，打牢部队听党指挥的思想政治根基，强化官兵敢打必胜的坚定信念。各级要满腔热忱关心关爱官兵，主动为官兵解决实际困难，把官兵练兵备战积极性、主动性、创造性充分发挥出来，齐心协力把强军事业推向前进。

28日上午，习近平在沈阳亲切接见了驻辽宁部队副师职以上领导干部，同大家合影留念。

张又侠等参加活动。

来源： 新华网