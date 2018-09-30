市民未来或可“扫手”乘公交

记者 潘文

晨报讯 在中山公园里，你偶尔会碰到一个外型酷似“瓦力”的巡警机器人在“工作”。在松江大学城里，小蚂哥物流机器人已经成为配送外卖、快递的“好帮手”。在深兰人工智能大厦里，进进出出的工作人员无需刷卡，扫描手掌就可以快速通过闸机。人工智能已经成为新一轮产业变革的核心驱动力，它不再仅仅存在于实验室中，而是已经来到人们身边。

昨日，上海本土人工智能企业深兰科技在江苏常州正式成立深兰人工智能芯片研究院，旨在打造中国人工智能芯片研发和成果转化高地。在深兰人工智能芯片研究院内，记者看到了多个已经进行应用和即将投入应用的人工智能产品：未来通过手掌就能证明“我是谁”，完成认证、乘车、购物、支付等项目；在自动驾驶功能性商用车上，记者拿起了一盒西红柿，多个生物识别摄像头立即自动识别出了商品类别和数量，显示在旁边的电子屏上。相关工作人员告诉记者，录入个人手脉信息后，市民可以通过手机App叫一辆这样的自动驾驶商用车到家门口。通过“扫手”进入车辆，挑选好后心仪的商品后，无需扫码支付即可拿走，通过之前的手脉信息会自动完成扣款。

据悉，除了可以“扫手”支付，市民未来还可以“扫手”乘公交车。研究院现场展出了一辆熊猫公交，这是一款大型的人工智能、自动驾驶客车，搭载了自动驾驶技术、车载机器人、手脉识别技术、生物识别技术、乘客异常行为检测、防盗防偷系统、逃票追索等功能。司机前面安装有一个车载机器人，可对司机的状况进行一些预判，比如说司机的身体健康情况出现异常、疲劳驾驶时，车子会自动靠边停车。公交车上装有两个主摄像头和五个辅摄像头，可以观测到整个车厢的情况。通过摄像头和图像识别技术等，系统会判断一些异常行为进行提醒，例如偷盗，侵犯、烟雾等。

据介绍，熊猫公交今年10月份量产车下线，计划今年年底在部分城市进行应用。目前熊猫公交在上海地区的应用也正在推进，最早可能会应用于71路中运量公交，成功之后会推广到更多的公交线路上。