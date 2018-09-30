这些交通管控措施你得熟悉-出沪车流今或达40万

出城高峰时段：9月 30日下午和10月 1、2日。
预计主要拥堵点：G2京沪高速江桥收费口、G40沪陕高速高东收费口、G50沪渝高速徐泾收费口、G60沪昆高速新桥收费口以及五洲大道等。
返程高峰时段：10月 6日、7日。
预计车辆缓行段：G40沪陕高速、G2京沪高速、G60沪昆高速、G50沪渝高速、G15沈海高速等高速公路入城段及G1501绕城高速局部路段。
晨报记者 吴艺璇
9月29日上午，上海市公安局新闻发言人通报，明天起至10月7日，上海警方将启动全市社会面治安防控高等级勤务。全市公安民警将最大限度屯兵街面，坚持显性用警、强化武装戒备，不断加大社会面治安防控力度。
做好G40客货车分道措施
经交警部门预测，今年国庆长假期间本市出、入市境道口流量同比将增加5%至10%，总量将达544至570万辆次。预计9月30日出沪车流量将较今年日均数上升40%，达到40万辆次以上。
根据研判情况，交警部门将采取以下措施保障广大市民国庆期间的出行安全：针对G40，交警部门将对过江隧道、大桥，增加视频及实兵巡逻频次，发现事故、抛锚及时调集就近警力前往处置；持续做好G40沪陕高速崇启通道（下行）客货车分道措施，严查货车不按规定车道行驶的交通违法行为，确保G40沪陕高速客货车分道措施落地生效。
“开关式过马路”将沿用
9月30日至 10月 3日每日18时30分至23时，全市主要景观区域、主要道路、高架道路、景观水域沿线，以及标志性建筑将开放节日彩灯。
在浦东小陆家嘴地区，浦东警方将协调各方对长期占用停车泊位的“僵尸车”进行移位，尽量增加对市民开放的停车泊位。目前，小陆家嘴核心区域停车泊位主要分布在金茂大厦、环球金融中心、海洋水族馆、国际会议中心、正大广场，共计1900余个停车泊位。
在人流管控方面，主要针对小陆家嘴环形天桥可能出现“大客流”的情况，警方将采取设置拦截线、单向通行等措施，引导游客从地面道路通行，确保群众的人身安全。
在黄浦外滩地区，将运用警务大客流监测系统，做好人群易聚集区域的人流监测。警方将根据人流量变化及时对南京东路、中山东一路及上下江堤的各个通道，采取疏导拦截、波次放行、单向循环等措施，防止人流对冲拥挤造成危险。
同时，为实现人车分离，确保人员密集区域内行人的安全，黄浦警方还将在中山东一路北京东路、南京东路河南中路、中山东一路延安东路等三个路口，结合交通管制措施同步开启升降式的防冲撞设施。长假期间南京东路外滩、南京东路河南中路路口将沿用保护行人过马路安全的“开关式”过马路措施。