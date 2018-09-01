这些高速车流信息你得掌握-今天午后起出城方向高速公路或现拥堵

记者钟晖
晨报讯 今天，“避峰”意识较强的市民可能会踏上出城旅途。预计从午后开始，申城城市快速路以及部分高速公路出城方向的车流量会逐步增加，局部路段将出现时段性拥堵。值得一提的是，S26入城段刚刚建成通车，G2京沪和G50沪渝间由此新增一条东西向通道，前往江苏苏州、常州方向的市民，可以选择北翟高架-S26公路出行。
●今天，提前出行旅游的车流将叠加常态工作日通勤车流，从而掀起首波出行小高潮，高速公路车流预计达142万辆次，比常态工作日增长14%。
●明天10月1日上午8-12时 ，G2、G40、G15、G50、G60等 高速公路出城方向将会出现较长时间、较大范围拥堵。其中，G2江苏方向拥堵，将影响中环外圈共和立交至武宁立交；G40崇明方向拥堵，将影响中环内圈国定路至G1501高东；G50江苏方向拥堵，将影响延安高架北侧虹桥枢纽至华山路；G60浙江方向拥堵，将影响至沪闵高架路漕溪立交。
●国庆长假向来是市民出行热情最为高涨时期，预计国庆节期间的本市高速路网车流总规模或达966万辆次左右，比去年同期增加一成。
●据路政局路网监测中心介绍，长假的路网车流量的时间分布将呈现假期“两端高中间低”的V字形态，即前期和后期的车流将有“尖峰时刻”。因此。预计今天及10月1日、6日是国庆期间高速公路流量和运行压力较大的三天，请大家酌情避峰出行。