这些公交运营信息你得知晓-今天多条轨交线路深夜实施延时运营

记者 钟晖

晨报讯 今天是国庆长假前的最后一个工作日，将引发一波客流高潮。记者从上海地铁获悉，今天有多条线路有深夜延时运营，国庆假期有70条公交线路采取停驶、缩线、绕道等临时调度方案。具体如下：

● 今 天 ，1、2、7、8、9、10号 线将延时运营。

●今天起到10月5日，70条公交线路采取临时调度方案：19路、23路、64路等 9条线路停驶；01线、14路、20路等 48条线路缩线；17路、18路、37路等 6条线路分段行驶；109路、26路、198路等7条线路将绕道行驶。

●明天起，逢节假日及双休日，增加临港大道站为16号线大站车停靠点。

●明天至10月5日，轨交 2、10号线南京东路站每日 15：30至运营结束实施临时封站，封站时段内在南京东路站不能上下车。

●10月6日，2号线浦东国际机场站往广兰路站方向常态末班车后，加开3班单向定点大站车，大站车终点站为广兰路站，中途只停靠川沙站，川沙站仅办理下客业务。

●10月 6、7日，2号线东延伸段浦东国际机场站将在原有常态末班车后，以20分钟为间隔，最晚至23点，加开3班往人民广场方向定点大站车。

需要注意的是，假日期间涉及地面交通管制区域的重点大客流车站如人民广场站、陆家嘴站等站点，也将与地面交通组织配合，视客流聚集情况和站外地面实际情况进行限流、分流等客运组织措施，以确保乘客安全，市民可合理规划一下相关出行计划，避开大客流车站。