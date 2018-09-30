小巷总理 普陀·长风-居委会书记手绘拆违地图 社区女汉子高烧奔走一线

编者按：2018年上海市居民委员会换届选举工作和2018年居民区党组织领导班子换届工作已于日前完成。本报特开设“小巷总理”栏目，走近这些社区“当家人”。欢迎推荐你身边的居民区党总支书记和居委会主任给我们，一起分享他们的故事。（推荐方式：关注微信号“上海社区发布‘并在后台留言)

社区晨报记者 李伟丽

日前，普陀区长风新村街道经历了一场“无违”创建攻坚战。33个创建单元的创建工作超额完成，1207处、108884.79平方米的违建全部拆除。在这些数字背后，有一位自称“女汉子”的居民区当家人，让大家伸出大拇指交口称赞，她就是长风一村居民区党总支书记何英。

自称是“女汉子”的她，为了“无违”创建，带病奋战在第一线……当大规模的拆违整治如火如荼地开展时，作为居民区党总支书记，何英肩上的担子之重不言而喻。

地毯式排摸 手绘违建点位图

长风一村小区建于上世纪七八十年代，小户型居多，人均居住面积仅为11.16平方米。在当时的时代背景下，房屋设计上也存在诸多不完善的地方。因此，空中腰包、水斗外移违章搭建、破墙开门、“炮台”等各种类型的违建纷纷登场。面对这样一个纷繁复杂的状况，创建“无违建居村”还真是一块难啃的“硬骨头”。

作为带头人，何英称要拿出工作思路给同事一针“镇静剂”。当时正值春节前夕，何英带领居委会干部们对小区违建点进行了地毯式排摸，大家分块行动，记录每栋楼、每户人家的违建情况和居民的相关诉求，手绘“小区违建点位图”，清晰地标示了各类违建点位的具体位置及详细情况。

“有了一张手绘图和一份居民诉求清单，我们开始分类分块商讨拆违方案。”这样一来，第二次上门时就能针对居民的问题给到居民相对满意的解释和答复。

“女汉子”很果断也很细致

长风一村小区一楼居民家的房门朝北打开，出门便是小区道路，门前也无任何遮挡。多年前，为改善居民居住条件，物业公司在收取一定费用后，统一将一楼住户的水斗外移至房屋外部。部分住户围绕水斗陆续将这一空间，以全封闭式或半封闭式的方式建成违建小房间。

“这些是违建，但也直接关乎居民日常生活。”通过前期宣传，居民大多都对拆违工作表示理解，但又担心违章拆除后的“摊子”没人管。何英称，要“破”就要“立”！于是，居委会、居民代表们当起了“设计师”，帮助居民重新规划门口这几平方米的空间布局方案。“既要做到不产生新的违建，又要考虑到方便居民的生活”，说实话确实挺难的。但是在大家的集思广益下，符合要求的方案终于产生了，并立刻付诸实施。

首批住户试点改造完成后，何英的心还没有真正放下。在多次的走访中，她和同事们发现了多处细节问题。比如一开始围栏的门往里开，而一楼住户的门是往外开的，如此一来就很容易“打架”，和工程方研究后决定往外开，同时考虑到不让门任意摆动，安装了弹簧插销予以固定。

对何英来说，任何一处小细节处置不当都会给居民生活带来不便，从细微处着手，发现问题及时解决，一件件小事换来的是居民对居委会信任度的极大提升。

为迎检 带病奔走在一线

由于工作做得到位，做得彻底，在“无违”创建的道路上，长风一村已成为街道的创建示范点，一波又一波领导来视察工作，为了迎接“无违建居村”验收工作，何英病了，但她没有停下手头的工作，发着高烧仍处理各项事务。

“好几次拿着病历本准备去医院，都被突发的事情耽搁了。”何英回忆，就这样坚持了一个礼拜，最后住进了医院。

经检查，由于过度劳累，体内炎症大，导致肺炎。在病房里，一只手扎针输液，另一只手拿着手机，回复着各个工作群里的消息。刚刚病好出院，就赶上双休日台风“安比”来袭，何英又恢复了往日的繁忙。“同事们都跟我开玩笑，说我是‘打不死的小强’。”何英笑着说。