自由的幻觉-驻法感言

陈康令

《文汇报》高级记者、复旦大学中国研究院研究员郑若麟先生曾在法国常驻超过20年。他的国际评论等许多作品不仅在中国国内获得各类奖项，也被法新社、BBC等外国传媒转载和评论。回国后，郑若麟进行了两次具有极大影响力的演讲：一次是2015年在团中央举办的“青年网络公开课”主讲“如何抵御西方的精神殖民”，一次是2016年在福建东南卫视政论节目《中国正在说》主讲“筑起文化自信的新长城”。

在最近由东方出版社出版的《自由的幻觉：开放中抵御精神殖民》一书中，郑若麟结合自己长期在海外工作生活的经历和思考，把自己在演讲中未能说透的内容进行了更为全面和深入的阐述。

书中提到，如今在国内知识界和媒体界广为传播的“政治正确”这一流行概念，便是作者在十年前首先介绍到中国来的。这背后还有一个曲折的故事。

2008年4月7日，象征友谊与和平的北京奥运火炬在巴黎传递，却遭遇“藏独”分子和记者无疆界组织的严重干扰，导致奥运火炬因安全原因数次主动熄灭。记者无疆界组织的成员还爬上了艾菲尔铁塔，打出一面奥运五环标志被画成五副手铐的巨大横幅。

这一天因此成了作者“在巴黎十几年来度过的最为漫长的一天”和“最为黑暗的一天”。他将自己的失望和痛心写成了一篇文章《媒体独裁》，发表在法国杂志《月刊》。其中的一段话至今仍令人唏嘘不已：当我听到记者无疆界组织的支持者们高喊“打倒中国”时，我的心碎了。对于我和千千万万中国人来说，代表着人类理想的法国，在这一刻，失去了光彩。我不由得想起了罗兰夫人的名言：“自由啊，多少罪恶是以你的名义而犯下的……”

事实上，当时郑若麟先生孤身一人，在法国各大电视台为中国发声。

法国和西方的媒体和政客为什么会选择不顾事实而强烈反对中国？作者指出，西方所谓的“新闻自由”无法摆脱“政治正确”的禁锢。“政治正确”起源于美国19世纪的司法概念，已经逐步演变成为“与占压倒性优势的舆论或习俗相吻合的语言”，也在法国成为了一条看不见、而又不可逾越的红线，并且是政治领域和思想领域的一道界线。一旦越界，将会身败名裂。

在国际关系领域，对于很多西方国家来说，谈及中国，就得从负面的角度来谈，这便是长年累月、根深蒂固的“政治正确”。在2014年香港“占中”事件中，“自由的”西方媒体不遗余力、全力以赴地发起舆论较量和精神角斗，迫切希望用“香港之春”来为这场非法行动定性。西方业内人士其实心知肚明，这种惊人的一致源自“媒体风向标”的“定调”——比如美国《纽约时报》和法国《世界报》的耸人标题。

然而，在西方的强大攻势面前，许多国人却如同服下迷幻药一般，不自觉地沉浸在了对天堂一般的彼岸世界的幻想当中，开始习惯以“向西方学习”为己任，渐渐丧失了独立的气节和起码的自信。

基于生活中的种种怪现象，作者更加肯定地判断，西方世界极具针对性的“精神殖民”早已渗透到我们社会的方方面面。我们也可以说，“政治正确”在明处，“精神殖民”在暗处。“政治正确”是大棒，“精神殖民”是萝卜。“政治正确”始终如一，“精神殖民”多管齐下。

长期跟西方打交道的作者反复提醒，西方是一个真正的复杂体，西方文明具有一种双重性。我们在看到西方文明对人类做出巨大贡献的同时，决不能忽略西方征服世界的野心和“忽悠世界”的决心。

西方有一句名言，源自《圣经》作者之一圣·马蒂约：照我说的去做，不要照我做的去做。这句话在欧洲几乎主要国家、主要语言里都存在。在很多情况下，他们言行并不一致，甚至常常蓄意误导，从而将非西方世界引上一条错误的道路而永远落后于西方。这从拉美、苏联和东欧国家以及中东阿拉伯世界都可以清楚看到。当国人似懂非懂洗耳恭听西方“理论”的时候，却忘记了祖先“听其言，观其行”的教诲。我们不知不觉中就在脑海里构筑起“西方就是我们的希望”的蓝图。这就是在精神上被殖民的前兆。

根据作者的总结，西方的精神殖民有三个特征：一是自认征服者是自己的精神主人，二是自觉接受征服者对自己的权力，三是根据征服者的意愿改变自己的一切。精神殖民的漫长过程之所以容易让对方麻痹，是因为有三大“法宝”潜移默化的影响和作用：一是用新闻报道来解释（其实是虚构）对方的现实，二是用广告来构筑对方的理想（其实是幻想），三是用电影来定位（其实是重新定位）对方的历史。

最后，需要强调的是，作者十分主张进一步对外开放。正所谓知己知彼，百战不殆。只有进一步开放，进一步加强与西方的交往和交流，通过深入地去考察西方、研究西方、剖析西方，我们才能真正理解西方。越来越多的事实正告诉世人，西方只是虚构的“天堂”，因此我们决不能将开放等同于“投降”。只有坚守精神独立和批判精神，才能抵御精神殖民，自尊自信地寻求合作互利共赢。

生活中的郑若麟先生温文尔雅，既富有西方的绅士风度，又饱含中国的君子风范，既能用法语浪漫地朗诵诗句，又惯用作揖恭敬地打招呼。最令人感动的还是他的赤子之心和强烈的使命感。衷心希望郑若麟先生的睿智和风骨能成为更多人学习的榜样。