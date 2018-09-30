换季过敏？也可能是肌肤屏障受损！

晨报记者 李媛颖

虽然立秋已经过了好一阵子，但魔都的秋天这几天才真正来临。天气冷热交替，皮肤状态也变得不那么稳定，干燥、发红、敏感、发痒……问题多多。

很多人直接将这些症状归于“换季过敏”，却没想到这还有可能是肌肤屏障受损惹的祸。毕竟，健康的肌肤换个季就要过敏可不是一件容易事儿。

诊断篇

如何判断是单纯过敏，还是皮肤屏障受损呢？

·角质层薄，皮肤发红易长痘

·外油内干，皮肤易出油，但鼻翼等部位依旧干到起皮

·护肤品不吸收，涂抹再多也感觉停留在肌肤表层

·环境稍一改变，比如从室内到室外，皮肤就容易红痒

·皮肤抵抗力降低，衰老加速

·闭口粉刺和脂溢性皮炎反复不断，难以痊愈

对照以上这些症状，如果你的肌肤出现了两条以上，那基本就是皮肤屏障受损无疑了。需要明确的一点是，皮肤屏障受损也是过敏的一大元凶，正是因为你的肌肤丧失了原本的抵抗力，所以才更容易受外界影响，出现过敏反应。

溯源篇

要想知道肌肤屏障为什么会受损，首先要知道肌肤屏障的构成，而这其中最重要的组成部分就是角质层和皮脂膜。

皮肤最外围的一道屏障是皮脂膜，呈弱酸性，能锁水抑菌抵抗紫外线；往里一层则是角质层，它的主要成分是神经酰胺，具有十分强大的保水功能，其“砖墙结构”可以防止体内水分蒸发，抵御外界侵袭。

角质层和皮脂膜一旦受到破坏，各种皮肤问题就会接踵而至。而除了先天的敏感性肌肤，大多数的肌肤屏障受损其实都是“自作孽”。

过度清洁去角质，就是最常见的始作俑者。不恰当的洁面产品和过长的洁面时间会带走表皮大量的油脂，从而破坏皮脂膜；而过于频繁的去角质则更是会直接损害你的角质层，正常情况下每周一次的去角质护理就足够了。

长时间的紫外线照射也是皮肤屏障的一大杀手，它可能会影响角质层厚度，从而使表皮失水率增加、含水量降低。

还有一个令你意想不到的“加害者”——熬夜。晚上10点到凌晨2点是皮肤细胞再生和自我修复最活跃的时段，如果你每天都熬夜，皮肤屏障又怎么可能健康呢？

修复篇

如果你的肌肤屏障已经受损，那么你在护肤过程中必须要遵从的原则就是“化繁为简”、“温和修复”。

面部清洁 一定要选择温和低敏的洁面产品。对于清洁力强但刺激性也高的皂基洁面品，皮肤屏障受损人群一定要敬而远之。相较之下氨基酸洗面奶更符合肤质所需，配合温水洁面，对“烂脸”也友好。值得注意的是，如果不是大油皮，每晚用洗面奶洁面即可，晨起用清水洁面对皮肤的刺激更小。至于去角质？受损状态下的皮肤真的经不起那些磨砂颗粒的摧残，如果一定要有深层清洁这一步，吸附性的泥状面膜可以低频次使用看看。

基础护肤 皮肤屏障受损状态下，一个非常明显的肌肤症状就是干燥缺水，因此在基础护肤环节，一定要特别注意补水+保湿，这也是解决几乎所有皮肤问题的第一步。这时候美白、缩毛孔、提亮这些功能性护肤需求就要暂且放一放，尽量使用专注基础补水和保湿的护肤产品，缓解干燥症状，打好修复基础。

修复产品 皮肤屏障受损后，在日常护肤中还需要补充肌肤屏障因子的缺失。其中神经酰胺、透明质酸（玻尿酸）、角鲨烷等都是值得关注的修复成分。而天然植物油不含香精防腐剂，除了可以锁住肌肤水分，还能提供脂肪酸、维生素等活性成分，提高皮肤屏障修复速度，绝对是皮肤受损修复的最佳选项。当然，不同植物油具体针对的皮肤问题也不尽相同，大家还需要结合自身的体质肤质和具体需求进行选择。

对于皮肤屏障受损的人来说，增厚角质层、恢复水油平衡、增强肌肤耐受度和防御力是护肤的头等大事，只有修复好了这一道屏障，你的美白抗老去皱才好提上日程。

做好以上这些修护工作，重塑了健康强壮的面部肌肤之后，应该就能安然度过下一个考验肌肤的换季时刻了。修复肌肤屏障，需要多些耐心，才能美美地过一个长假。

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