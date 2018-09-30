在东北，习近平关注了这些事

【学习进行时】9月25日至28日，习近平总书记在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会，为深入推进东北振兴“问诊开方”。他去了哪些地方？强调了什么？新华社《学习进行时》专栏原创品牌栏目“讲习所”为您梳理解析。

四天，三省，六地市……这是习近平总书记地方考察的“东北节奏”。对于“共和国长子”的振兴发展，习近平始终心心念念，十八大以来多次深入实地调研。

为何如此关注？正如习近平此次在东北考察时强调的，东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。

饭碗要端在自己手里

25日下午，习近平抵达黑龙江开始考察，首站来到农垦建三江。半个多世纪过去了，曾经的“北大荒”变成了机械化、信息化、智能化的“北大仓”，习近平感慨“北大荒”沧桑巨变“了不起”。

针对黑土地流失、农业产业发展缓慢等问题，习近平指出，“农业生产不能竭泽而渔”，“要把发展农业科技放在更加突出的位置”，“要加快绿色农业发展，坚持用养结合、综合施策，确保黑土地不减少、不退化”。

“农，天下之本，务莫大焉。”实现“两个一百年”奋斗目标，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。习近平指出，解决好“三农”问题，根本在于深化改革，走中国特色现代化农业道路。

“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上”，“十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情”，“悠悠万事，吃饭为大”……习近平一再强调“饭碗”问题，要坚持立足自身。

“中国粮食！中国饭碗！”在北大荒精准农业农机中心一楼展示大厅，习近平双手捧起一碗大米，意味深长地说。

制造业要强起来

“装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。国家要提高竞争力，要靠实体经济。”总书记这句话，深刻指出了制造业之于实体经济、实体经济之于经济发展的重大意义。

于东北，装备制造业是传统优势产业，是看家本领，也是东北经济困难的症结——“单一经济结构”。

在2015年两会吉林代表团，习近平借“二人转”点题东北转型，强调不能再唱“工业一柱擎天，结构单一”的“二人转”，要做好加减乘除。

这次在老工业基地齐齐哈尔，习近平专门考察了两家国有大型装备制造企业——中车齐车集团有限公司和中国一重集团有限公司，着重强调练好“内功”才能立于不败之地。

国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，我们必须坚持走自力更生的道路。

习近平说：“中国最终还是要靠自己。”当前，国家正在推进高质量发展，建设“一带一路”，正是装备制造业大有可为之机。

“制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的。”从制造业大国迈向制造业强国，东北制造业要强起来，中国制造业要强起来。习近平言近旨远。

冰天雪地也是金山银山

过去几十年东北的发展，也同时付出了资源环境方面巨大的代价。习近平眼中的东北全面振兴，坚持“绿色”发展、恢复生态环境是重要方面。

26日下午，习近平来到查干湖察看生态保护情况。他强调，良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势。要把保护生态环境摆在优先位置，坚持绿色发展。查干湖保护生态和发展旅游相得益彰，要坚持走下去。

湿地保护、保护黑瞎子岛生态、大兴安岭停伐转型……在不同场合，习近平叮嘱东北要守护好绿水青山，筑牢生态屏障。

“绿水青山、冰天雪地都是金山银山。”习近平这一重要论述，为东北发展指明了一条发挥资源环境优势的绿色发展之路。

重申“两个毫不动摇”

27日，习近平来到辽阳市，视察了中国石油辽阳石化公司以及辽宁忠旺集团。这两家企业，一家是国有企业，一家是民营企业。习近平对这两家企业的考察，颇具深意。

我国实行的是公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。无论是从东北振兴来说还是就国家经济发展全局而言，国有企业要发挥“龙头”作用，而民营企业的发展壮大也不可或缺。

在辽阳石化公司，习近平强调，国有企业地位重要、作用关键、不可替代，是党和国家的重要依靠力量。

在忠旺集团，习近平强调，党中央历来支持和鼓励民营企业发展，党的十八大以来党中央出台一系列扶持民营经济发展的改革举措，民营企业要坚定信心。

这两段话无疑传递了一个强烈信号，我们党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，而且是不断深化的。公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。

习近平重申坚持“两个毫不动摇”，既有力批驳了一些怀疑、唱衰国企的错误思想和言论，也给民营企业吃了“定心丸”。

在这两家企业，习近平分别为国有企业和民营企业的发展出了许多实招：

——国有企业要改革创新，不断自我完善和发展。要一以贯之坚持党对国有企业的领导，一以贯之深化国有企业改革，努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。

——民营企业也要进一步弘扬企业家精神、工匠精神，抓住主业，心无旁骛，力争做出更多的一流产品，发展一流的产业，为实现“两个一百年”目标作出新的贡献。

把雷锋精神代代传承下去

28日，习近平来到抚顺市雷锋纪念馆，向雷锋墓敬献花篮。

走进雷锋纪念馆，习近平参观雷锋生平和事迹展，听取学习雷锋活动情况介绍，在雷锋的手迹、遗物、照片等展品前不时驻足观看。

“雷锋是时代的楷模，雷锋精神是永恒的。”雷锋牺牲50多年了，但雷锋精神一直激励着几代中国人一路闯关夺隘，“做一颗永不生锈的螺丝钉”，始终没有过时。

每一代人有每一代的使命。今天，我们如何学习雷锋精神？习近平强调，我们既要学习雷锋的精神，也要学习雷锋的做法，把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动，体现在平凡的工作生活中，作出自己应有的贡献，他说：“我们要见贤思齐，把雷锋精神代代传承下去。”

解决好民生问题 补齐短板

东北老工业基地，兴于自然资源。经过几十年生产建设，资源枯竭也带来了增长乏力、失业等一系列发展难题。

习近平指出，资源枯竭型城市在转型发展中首先要解决好民生问题、保障好困难群众生活。28日到抚顺考察，他重点关心的就是民生问题。

在陈玉芳家，习近平同居民们围坐在一起唠家常，关切询问住房改善情况如何、退休金和社保能不能按时领取、看病方便不方便……件件都是百姓的衣食冷暖。

习近平曾说，“做好经济社会发展工作，民生是‘指南针’”。民生工作面广量大，具有稳定性、连续性、累积性等特点，发展和民生相互牵动、互为条件。如果做不好民生工作，在其他领域投入再多，也实现不了真正的长远发展。

在28日召开的深入推进东北振兴座谈会上，习近平强调，更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。要确保养老金按时足额发放，确保按时完成脱贫任务，完善社会救助体系，保障好城乡生活困难人员基本生活。

东北振兴是全面振兴、全方位振兴

28日下午，习近平在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会。这是继2015年在长春召开座谈会后的又一次事关振兴东北的重要座谈。

习近平就深入推进东北振兴提出6个方面的要求：一是以优化营商环境为基础，全面深化改革。二是以培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力。三是科学统筹精准施策，构建协调发展新格局。四是更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势。五是深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地。六是更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。

这些具体要求涵盖创新、协调、绿色、开放、共享等方面，是新发展理念的具体化措施，构成了破解发展短板的系统性方法论，紧紧对标“高质量”发展。

“新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴”。总书记的话语掷地有声。东北重塑环境、重振雄风正当其时。

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习近平振兴东北十喻

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新华网记者 黄玥 王子晖 来源： 新华网