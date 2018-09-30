真抓实干推进新时代东北振兴——学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会重要讲话精神

金秋时节，东北大地洋溢着丰收喜悦，激荡奋进力量。习近平总书记在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话。总书记站在国家发展大局的高度，深刻阐释东北振兴的重大意义，着眼“全面振兴、全方位振兴”的目标任务，提出６个方面的明确要求，为新时代东北振兴提供了行动指南。

党的十八大以来，中央出台了全面振兴东北地区等老工业基地的一系列重大决策部署，推动东北振兴向纵深发展。今年上半年，东北三省地区生产总值同比增长４．７％，高新技术产业实现两位数增长，固定资产投资增速高于全国水平，资本“闯关东”呈现稳中有进、企稳向好的新态势。让东北地区重塑环境、重振雄风，需要广大干部群众保持一以贯之、久久为功的韧劲，振奋撸起袖子加油干的精气神，在团结奋斗中创造东北振兴的新业绩。

深入推进新时代东北振兴，要做好改革创新的大文章。东北发展正处于滚石上山、攻坚克难的关键时期，唯有坚定信心，在谋划地区改革发展思路上下功夫，在解决突出矛盾问题上下功夫，在激发基层改革创新活力上下功夫，才能蹚出发展新路子。要以优化营商环境为基础全面深化改革，重点从有利于深化供给侧结构性改革、加快培育经济增长新动能、激发各类市场主体活力、增强人民群众获得感、调动保护广大干部群众积极性等方面完善改革思路，做实改革举措，释放改革活力；要激发创新驱动内生动力，依靠创新把实体经济做实、做强、做优，尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。

深入推进新时代东北振兴，要汇聚开发开放的合力。东北振兴是一盘发展的大棋，要科学统筹精准施策，构建协调发展新格局。通过培育发展现代化都市圈，加强重点区域和重点领域合作，形成东北地区协同开放合力。“好风凭借力”，以东北地区与东部地区对口合作为依托，深入推进东北振兴与京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略的对接和交流合作，使南北互动起来；深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地，实现多边合作、多方共赢；充分利用东北地区的独特资源和优势，推进寒地冰雪经济加快发展。发挥好自然区位优势、产业比较优势、绿色发展优势，东北地区发展就会后劲十足、行稳致远。

深入推进新时代东北振兴，要着力补齐民生领域的短板。坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为出发点和落脚点。要聚焦老百姓的困难事、操心事、烦心事，加大投资保障力度，完善社会救助体系，着力做好国有林区、资源枯竭城市职工安置工作，抓好棚户区改造，保障好城乡生活困难人员基本生活，确保养老金按时足额发放，确保按时完成脱贫任务，让人民群众共享经济社会发展成果。

坚持和加强党的全面领导是东北振兴的坚强保证。要加强东北地区党的政治建设，坚持不懈正风反腐，全面净化党内政治生态，营造风清气正、昂扬向上的社会氛围。领导干部出真招、办实事、求实效，团结带领广大人民真抓实干，新时代东北振兴必将大有可为、大有作为。

新华社评论员 来源： 新华网