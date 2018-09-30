【新时代·幸福美丽新边疆】数十亿吨矿藏留给子孙 再建一座金山银山

央视网消息（记者：张琪 杨兆荃 邢明）：行走在茂名露天矿生态公园，首先看到是一片清澈澄蓝的大湖。阳光下的湖面蔚蓝壮阔，四周山林相间，还可以看见一行行白鹭。很难想象这座风景宜人生态公园前身是茂名石化金塘露天矿采矿场。茂名露天矿生态公园位于茂名市区西北角，占地面积10.07平方公里，主要由一个水面约6平方公里，蓄水量为1.6亿立方米的矿坑湖和8000多亩生态林地组成。

如今的露天矿生态公园被当地居民誉为“城市边的九寨沟”，成为茂名市独特的绿色名片，而这张绿色名片实则是茂名“城市伤疤”的修复成果。

当地小伙的痛心之问

茂名有“南方油城”之称，露天矿的前身，正是上世纪五六十年代以来为共和国石油工业做出重要贡献的油页岩矿。据悉，从1962年正式投产至1993年1月停产，茂名露天矿累计开采油页岩1.02亿吨，生产页岩原油292万吨，为我国甩掉“贫油国”帽子作出了积极的贡献。茂名因此兴起，但同时也留下了一个六平方公里的矿坑，最深处达90米，从卫星俯瞰宛如一块巨大的“伤疤”。

由于不合理的开发的管理的混乱造成了环境的污染，昔日的石油骄子沦落为污染源。有关人士向记者描述了当时情景：“一个个采矿点就像大小不一的炮弹坑，满目疮痍。工业垃圾和生活垃圾都被扔到这里，洗矿的酸水也被排放到这里。烟尘百丈高，油污遍地流，四周寸草不生”。

曾经的茂名人不愿意也不敢到这里来，更没有姑娘愿意嫁过来。周围的居民长寿者稀健康者疏，数千亩的耕地因为水污染而被丢荒。当地的小伙子曾经痛心地问道：“当年我的爷爷和父亲那么辛苦地支援国家建设，为什么到了今天我生活难生存难，连讨个老婆都难？”

露天矿坑污染源问题不仅是制约发展的瓶颈，更是茂名百姓民心之痛，下决心铁腕治理已经成为当务之急。

放弃巨额采矿收益，将宝藏留给子孙

十八大以后改变，茂名市委、市政府在“五位一体”新发展理念的指导下，经过数十次现场调研和科学论证，下定决心放弃高岭土、煤炭等带来的巨大采矿收益，进行环境综合整治，建设生态公园。2013年5月7日，李红军开专项会议，决定关停所有的采矿生产，将这里打造成生态公园，把宝藏留给子孙，把绿水青山还给人民。

截止1992年停产，茂名露天矿开采量仅占总储量的2%，除了油页岩之外，还有丰富的高岭土、煤炭储量，总价值预估高达3000亿元。对于一个欠发达的城市来说，放弃几千亿的收益打造生态公园，其压力之大和决心之坚可想而知。

在众多怀疑声中，市委市政府以钉钉子的精神一件事一件事地去落实生态园建设。这一决定彰显了不忘初心牢记使命的忠诚，深入调研科学决策的智慧以及咬定青山不放松的坚持。

绿色崛起，再建一座金山银山

在矿区的治理修复中“引水、种树、建馆、修路”是基本思路。在矿坑引入活水，形成东西长五公里、南北最宽达1.5公里的大湖。该湖水深近百米，面积比西湖还大，堪称奇迹。园区从2014年3月开始种树，至今已种植宫粉紫荆、风铃树、腊肠树、美丽异木棉等特色树种1500亩，裸露地表复绿约1700亩。对于废旧的工矿也没有简单拆除，而是加以利用，打造成博物馆和文化创意园，全方位展现从1958年至今露天矿建设发展历程和文化积淀。同时打通路网，新建40公里道路，未来还将实施人车分流。

如今环湖景观道路全线贯通，露天矿生态园成了市民散步、观光、游玩、骑行的好去处，也是年轻人结婚拍照必到之地。园区空气清新，已经连续三年在全省空气质量位列前三，再没有了硫化物的酸臭。建设“国家地质公园”和“国家5A级风景区”，是下一阶段生态公园瞄准的目标。

据悉，矿坑湖被命名为“好心湖”，以纪念“中国巾帼英雄第一人”冼夫人，她的好心精神已经成为茂名的城市精神。“好心”精神就是为国尽衷心，为民用全心，做事讲真心，这种好心文化已经成为茂名的一部分，并将激励茂名发展地越来越好。

来源：央视网