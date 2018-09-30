他们的青春正以每天48小时的速度远去……

青春，是吃一个馒头只要两三口

青春，是巡一趟界碑需要一整天

青春，是穿一身迷彩无悔一辈子

北京向西4500公里，向上4300米

有一个地方叫做瓦罕走廊

有一座哨所叫做克克吐鲁克

这里

没有风和日丽花果香

没有快递抖音4G网

这里有的

只是平原地区一半的氧气

一年八个月的大雪封山

快走几步就会大口喘气

睡觉总会伴着脉搏跳动带来的隐隐作痛

但他们

用青春做出了选择

前赴后继

扎根边疆

就像国家的神经末梢

无时无刻，不在感知边境线上的任何变化

他那只脚，战士们轮流用雪搓了2个小时，才避免冻伤截肢的危险

他那双手，一次巡逻之后就剩下了8个指甲

他那张脸，战友戏说正以每天48小时的速度老去

1步，1步，1步……

不断攀登

1次，10次，100次……

反复巡逻

只为界碑上红色的“中国”更加艳丽

这些最可爱的人

让青春之花绽放在祖国最需要的地方

策划：李学勇、钱 彤

监制：田 源、李宣良

制片：张宝印、戴光辉、李 刚、王东明

导演/摄影：琚振华

剪辑：马 争、毛宗硕

记者：陈 浩、王其冰、李坤晟、黄书波、刘小红、张骄瀛

统筹：魏 骅、刘金祥、史儒雄、胡 铮

出品：新华社解放军分社

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