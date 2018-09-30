仰望英烈 汲取力量 砥砺精神 继续前进！烈士纪念日上海各界人士向人民英雄敬献花篮

深切缅怀英雄烈士，铭记传承英烈精神，不忘初心、牢记使命、永远奋斗。

今天是我国第五个烈士纪念日，也是《中华人民共和国英雄烈士保护法》施行后第一个烈士纪念日。上午，上海市党政军领导，各民主党派、人民团体负责人和全市各界群众代表，怀着无比崇敬的心情，来到龙华烈士陵园，向人民英雄敬献花篮，深切缅怀英雄烈士，铭记传承英烈精神，不忘初心、牢记使命、永远奋斗。

庄严肃穆的龙华烈士陵园，鲜艳的五星红旗迎风高挂，革命烈士纪念碑巍然而立。市委书记李强，市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀和全市各界群众代表一起，步行来到烈士纪念碑广场，出席向人民英雄敬献花篮仪式。仪式由市委副书记尹弘主持。

“礼兵就位！”随着号令，礼兵迈着铿锵有力的步伐，分两列行进到纪念碑前持枪伫立。伴随着雄浑高亢的《义勇军进行曲》旋律，全场齐声高唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士们默哀。默哀毕，100名少先队员面向烈士纪念碑，齐声献唱《我们是共产主义接班人》，高举右手、齐致队礼，表达继承革命先辈光荣传统的坚定决心。

由中共上海市委，市人大常委会，市政府，市政协，驻沪部队和武警上海市总队，各民主党派、工商联和无党派人士，上海市各人民团体和各界群众敬献的7只大型花篮在广场上整齐排开，红色缎带上写着“烈士永垂不朽”金色大字。深情的《献花曲》中，14名礼兵抬起花篮，缓步走向革命烈士纪念碑，将花篮敬放在纪念碑前。挺拔的红掌、吐蕊的百合、盛放的玫瑰，寄托着对英雄烈士的无限缅怀和崇高敬意。李强、应勇、殷一璀等市领导神情肃穆，缓步来到纪念碑前，驻足凝视，仔细整理花篮缎带。随后，市领导和全市各界群众代表一起瞻仰了烈士纪念碑，前往无名烈士墓敬献鲜花。长明火燃烧不息，英雄烈士理想信念光照后人，大家仰望英烈、汲取力量，砥砺精神、继续前进。

市委常委廖国勋、周波、于绍良、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希以及市人大常委会、市政府、市政协负责同志和部分老同志、驻沪部队领导等出席敬献花篮仪式。