上海市政府举行国庆招待会，李强、应勇和中外来宾共庆佳节

幸福都是奋斗出来的。我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的光辉指引下，全市人民勠力同心、奋力拼搏，一定能战胜前进道路上的各种艰难险阻，一定能开创上海更加灿烂的美好明天。

今天傍晚，上海市人民政府在上海展览中心举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立六十九周年。市委书记李强，市委副书记、市长应勇与中外来宾欢聚一堂，共庆佳节。

今晚的上海展览中心中央大厅分外欢乐祥和，墙上高挂的“国庆”和“1949—2018”红色大字在鲜艳的五星红旗映衬下熠熠生辉。中外来宾互致问候，和乐融融。18时，招待会在雄壮的中华人民共和国国歌声中开始。应勇代表中共上海市委、上海市人民政府，向全市人民和所有关心支持上海发展的朋友们致以节日问候，表示衷心感谢（祝酒辞全文另发）。

市人大常委会主任殷一璀，市委副书记尹弘，市委常委廖国勋、周波、于绍良、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希出席招待会，副市长许昆林主持。

市人大常委会、市政府、市政协负责同志，市高级人民法院、市人民检察院主要负责同志，本市部分老同志，驻沪部队、武警上海市总队、各部委办局、各区以及部分人民团体主要负责同志，本市英模代表等出席招待会。出席招待会的还有荣获“上海市荣誉市民”称号和“白玉兰荣誉奖”的外国友人，外国驻沪领馆馆长夫妇和常驻记者、上海友好城市驻沪机构负责人，部分在沪工作的外国专家，外商驻沪机构及外资企业代表，香港、澳门特区人士，台湾同胞及海外华侨、华人代表等。

祝 酒 辞

市委副书记、市长 应勇

2018年9月30日

女士们，先生们，

同志们，朋友们：

在这丹桂飘香的美好时节，我们欢聚一堂，共同庆祝伟大的中华人民共和国成立六十九周年。我谨代表中共上海市委、上海市人民政府，向全市人民和所有关心支持上海发展的朋友们，致以节日的问候，表示衷心的感谢！

六十九年沧桑巨变。经过长期努力特别是改革开放以来的不懈奋斗，中国特色社会主义进入了新时代。党的十九大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。以习近平同志为核心的党中央举旗定向、掌舵领航，团结带领全党全国各族人民，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标大踏步前进。

使命在肩，初心如磐。在新时代的长征路上，上海要继续当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者。今年以来，我们坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，按照高质量发展的要求，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会平稳健康发展。我们紧抓制度创新，出台扩大开放“100条”，实施优化营商环境行动，推动长三角地区更高质量一体化发展，改革开放步伐进一步加快。我们紧扣群众关切，加快推进幼托服务、社区养老、租赁房建设、历史风貌保护、旧区改造、大气和水环境治理等民生工程，努力办好群众身边的民生实事，人民生活又有了新的改善。

同志们、朋友们！

国家批准的到2035年上海市新一轮城市总体规划描绘了上海未来发展的壮丽蓝图。建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，是国家的期待、人民的愿景，激励着我们乘风破浪、勇往直前。

我们要坚定不移推进改革开放再出发，继续深化以“一网通办”为重要标志的政府“放管服”改革，着力打造更高标准、更好水平的自由贸易试验区，精心办好首届中国国际进口博览会，加快构建更高层次的开放型经济新体制。改革更深化，开放更扩大，是我们对改革开放四十周年最好的纪念。

我们要坚定不移推动高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，大力实施创新驱动发展战略，全面建设“五个中心”和文化大都市，全力打响上海“四大品牌”，加快建设现代化经济体系，不断提升城市能级和核心竞争力。高质量发展要始终成为新时代上海经济发展的主旋律。

我们要坚定不移创造高品质生活，坚持以人民为中心，持续推进幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，像绣花一样精细管理城市，打好污染防治攻坚战，努力让全市人民有更多的获得感、幸福感、安全感。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，为人民服务、让人民满意就是我们的不懈追求。

同志们、朋友们！

幸福都是奋斗出来的。我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的光辉指引下，全市人民勠力同心、奋力拼搏，一定能战胜前进道路上的各种艰难险阻，一定能开创上海更加灿烂的美好明天。

现在，我提议：

为庆祝中华人民共和国成立六十九周年，

为祖国繁荣富强和上海美好明天，

为各位来宾的幸福安康，

干杯！