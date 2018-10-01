海昌海洋公园今起试运营-16号线增加大站车停靠点 公交新开1135路可抵公园

记者钟晖 倪冬

晨报讯 今天是国庆长假首日，备受关注的海昌海洋公园将开园试运营。预计海洋公园所处的浦东临港地区将出现大客流。记者从上海地铁及公交部门获悉，今天16号线将增加临港大道站为16号线大站车停靠点，为游客提供方便。届时还有一条同步新辟的1135路公交线可以把游客接过去。其终点站距离海洋公园的步行时间仅5分钟，票价一元，轨交换乘可享优惠换乘，等同于免费乘坐。它还可以与轨交16号线临港大道站衔接，游园乘客不要错过这条公交线。

十一期间海昌海洋公园试运营时间为9:30-17:00。针对市面上出现不正当渠道高价兜售的“试运营门票”，海昌海洋公园特地在官网发布声明：“10月1日至7日期间，上海海昌海洋公园定向邀请已达上限，且定向邀请门票转卖无效，现场售票窗口、官方销售平台及其他销售渠道在此期间均不售票。”

海昌海洋公园整个筹备工作历时3年，公园围绕海洋文化特色，分为人鱼海湾、极地小镇、冰雪王国、海底奇域、海洋部落五大主题区和极具特色的海洋主题度假酒店。园区内共有3个大型动物互动表演场，还有六个大型动物展示场馆和两大高科技影院，十余项游乐设施，包括海豚过山车、时空缆车、火山漂流等。

受海昌海洋公园的试运营影响，节假日期间轨交16号线的大客流压力势必增强，尤其是临港大道站将首当其冲。为此地铁运营方今天起对16号线启用新列车运行图：逢节假日及双休日，增加临港大道站为16号线大站车停靠点。同时，节假日全天及工作日晚高峰期间，增加16号线6节编组列车数量。

新辟的1135路是一条公交短驳环线，自银飞路D港公交枢纽站始发，该站距离海洋公园的步行距离为5分钟，线路再经银飞路、沪城环路、临港大道、环湖西三路、夏栎路、雪绒花路、杞青路、银飞路、返回至银飞路D港公交枢纽站，主要串联起临港大道地铁站、临港大道停车场、宜浩欧景居民区、雪绒花路停车场、海洋公园等公共服务区和新建小区。

公交方面表示，园区试运营期间，1135路配车6辆，均采用快充式纯电动新能源车辆，平日高峰行车间隔5-8分钟，平峰行车间隔5-10分钟；周末高峰行车间隔4-8分钟，平峰行车间隔5-10分钟。

[交警提前探路]

昨天，浦东交警提前查探线路，梳理了自驾、停车等攻略。

自驾路线推荐：

推荐线路 1：S32申嘉湖高速（浦东机场方向）至两港大道-临港大道-沪城环路-银飞路-终至上海海昌海洋公园。推荐路线2：S2沪芦高速（东海大桥方向）至临港新城-申港大道-沪城环路-银飞路-终至上海海昌海洋公园。

停车场分布：

海昌海洋公园停车场约有1200个停车位，其中一楼为大巴车位150个，二楼、三楼及顶楼为普通车位1050个。周边还有临港大道停车场、雪绒花路停车场和港城新天地停车场3个配套停车场，共有停车位3257个。其中，临港大道停车场、雪绒花路停车场现已被1135公交串联，游客可乘坐直接前往公园。