1000万盆鲜花喜迎国庆-1-6日黄浦江景观灯亮灯时间18:00-23:00

记者 郁文艳

晨报讯 今天，走在申城街头，你有没有发现，鲜花盛开，一派喜庆祥和气氛？市绿化市容局介绍，为庆祝国庆佳节，喜迎首届中国国际进口博览会，营造隆重热烈的节日气氛，国庆期间将有1000万盆鲜花摆放街头。另据市绿化市容局介绍，黄浦江景观灯光改造主体部分已初步完成，10月1日-6日亮灯时间为每日18:00-23:00。

今年全市花卉景观重点围绕人民广场、外滩、陆家嘴3个市级核心区域以及8个市级重点区域和13条市级重点道路加大花卉布置数量，各区也围绕行政中心、商圈、旅游景点、重要道路等实施各类花卉景观。

据统计，国庆节期间布置地栽花坛花境约18.4万平方米，组合容器3.1万组以上，灯杆花球2100只，主题绿化景点79个，单季用花量达到1000万盆以上。花卉品种主要有五色苋、球菊、一串红、百日草、新几内亚凤仙、四季海棠、彩叶草、孔雀草等。

此外，着力打造重点区域花卉景观亮点，特别是人民广场、外滩、陆家嘴三个市级核心保障区。如人民广场的《秋实满园》大型立体花坛是今年五一“繁花似锦”作品的延续演绎，该景点与周边四组大花坛形成互动，组成一个春花秋月、果实飘香、时和年丰的美丽景象。该作品高12米，占地约900平方米，以丰收喜庆为创作主线，十种丰收果实寓意十全十美，满园累累硕果象征中国改革开放四十年的伟大成就，期盼首届中国国际进口博览会取得丰硕的成果。

外白渡桥南侧《扬帆启航新征程》高8米，寓意不忘初心，开启新时代新征程，载着伟大的梦想，劈波载浪，迎接更加灿烂的美好明天。

陆家嘴区域《珠联璧荷》的设计以2018年中国进口博览会为主题，通过立体绿雕的荷花与荷叶，洒落点点水珠，营造荷塘胜景的美丽画面，表达合作共赢，共同繁荣的愿望。

更重要的是，今年用花量增加、布置形式较以往更丰富。为迎接即将召开的首届进口博览会，全市各区都纷纷增加秋季花卉用量，除闵行、青浦区展示的进博会主题的立体花坛以外，长宁、嘉定等保障区也不断丰富道路绿化景观，进博会国家会展中心周边的盈港东路、诸光路也将在国庆节前试点部分花卉景点，为迎接进口博览会实战演练。

此外，虹口北外滩区域、东长治路、长阳路等，杨浦五角场区域、四平路等，普陀长风地块、金沙江路、云岭东路等都因地制宜丰富花卉布置类型，创新花卉配置方式。全市各区通过花坛花境、容器花箱、灯杆花球、人行天桥花槽、主题绿化景点等多种布置手法，为节日增添喜庆、祥和的氛围。