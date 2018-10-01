期限已至，执法部门第四次入驻滴滴执法检查-滴滴将永久封禁1.3万辆“马甲车”

记者 张 立 通讯员 倪沈霆

晨报讯 昨日，上海市交通委员会执法总队、上海市城市交通运输管理处、上海市公安局交警总队就滴滴（上海）公司落实“9·11联合检查”、“9·21联合检查”整改要求情况进行联合检查。滴滴（上海）公司提交了“关于联合检查整改情况的报告”。联合检查组表示，对于本次提交的材料，联合检查组将进一步核查。对清退的1.3万辆“马甲车”，滴滴（上海）公司要落实永久封禁，不得恢复接单运营。

此次已是执法部门第四次入驻检查，昨天上午，滴滴（上海）公司向联合检查组提交了“关于联合检查整改情况的报告”。公司负责人表示，滴滴（上海）公司已完成包括：（一）司机背景审查，正在对平台注册司机开展安全审查，只有无犯罪记录、通过三证验真且每天出车前接受过人脸识别的司机才能得到平台派单；（二）已向上海市的网约车监管平台推送全量实时数据；（三）提供相关电子版数据清册；（四）已完成联合检查组提供的1.3万辆“马甲车”核查清退；（五）落实合规准入机制，停止对上海地区不符合规定的人员、车辆的注册激活工作。新增人员、车辆必须经过线下实体店审验；（六）优化了应急处置功能。

9月12-27日，滴滴 （上海）公司已累计封禁4.3万个背景审查不合格、三证验证不通过、车辆信息有瑕疵等人员、车辆。

记者在现场看到，联合检查组还就 25日至28日网约车专项整治中查获的28件利用滴滴平台从事非法客运案件的人员、车辆信息与网约车监管平台上的数据进行了比对倒查，检查组还对滴滴（上海）公司提交的人员、车辆电子数据与其公司后台数据库进行了抽查，结果显示滴滴（上海）公司提交的实时订单数据与其公司后台数据基本一致。