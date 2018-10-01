崇明为我国绿色发展提供“上海样本”-创造宜居生活环境　促进生态产业发展

记者 郁文艳

晨报讯 崇明是上海面向未来发展的重要战略空间和生态屏障，在落实长江经济带发展战略、推动长三角一体化发展和助力上海建设卓越的全球城市进程中具有重要地位。当前，崇明在中央“五位一体”总体布局指引下，深入贯彻社会主义生态文明观，按照市委、市政府决策部署，正在全力推进世界级生态岛建设，加快形成“绿水青山就是金山银山”的“崇明案例”，为我国绿色发展提供“上海样本”。

截至目前，崇明拥有各类森林资源44万余亩，森林覆盖率达25.7%。这几年，生态廊道建设是崇明林业发展的重点内容之一。从2015年生态廊道项目启动至今，崇明已陆续建成生态廊道2万余亩，遍布全区各乡镇及重点区域。崇明还结合实际，以“长藤结瓜”的方式，将周边公园、绿河道、乡村道路、民宅及旅游景区有机串联，促使崇明三岛演变成一座景致连贯的大公园。

传统的农家乐、观光旅游已无法满足市民游客多样化的消费需求。2015年以来，崇明提出了建设开心农场的新概念，经过几年的持续推进，全区已有12个开心农场项目签约启动，其中竖新镇东禾九谷、庙镇香朵开心农场已正式营业。

世界级生态岛建设，还要有生活方式的改变，推行绿色生产生活方式。去年6月开始，崇明在“迷你”的横沙岛先行试点，然后逐步推广到三岛，探索符合崇明实际的生活垃圾分类减量综合管理模式。根据市政府发布的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，今年年底，崇明将实现垃圾分类全区域覆盖。