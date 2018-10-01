最美“茉莉花”在香江之畔绽放-闵行区虹桥镇锦绣江南侨界舞蹈队赴港展演交流

记者 刘皓 盛丰

“好一朵茉莉花，好一朵茉莉花，满园花开,香也香不过它……”香江之畔，清风徐徐，伴随着婉转的旋律，一群上海阿姨翩然起舞，手中的油纸伞变换出各种形状，犹如一朵朵美丽的茉莉花悄然绽放……这段令人心醉的舞蹈，来自闵行区虹桥镇锦绣江南侨界舞蹈队，不久前她们赴港演出，留下了一段沪港交流的佳话。

翩跹舞步将观众带回“锦绣江南”

中秋期间，闵行海外联谊会联手上海爱乐乐团赴港举办“庆祝祖国改革开放40周年暨乐响香江音乐会”，在分会场的广场音乐会上，锦绣江南侨界舞蹈队的这支舞蹈《茉莉花》，将现场500多名观众带到了充满诗情画意的江南水乡。

脍炙人口的《茉莉花》曾在香港回归庆典上唱响，这一次，舞蹈队将“茉莉花”的芬芳化作翩跹舞步，精彩绝伦的表演带着浓浓的江南味儿，引发不少现场观众的共鸣，舞蹈结束后，不少观众还和舞蹈队员们一起唱起了《夜上海》等传统歌谣。

闵行海联会秘书长彭炜林表示，这不仅是一次音乐和舞蹈的表演，更是一次沪港之间的文化交流，“我们希望通过这样的形式，将‘上海文化’的名片带到香港，让更多的民众了解内地，熟知内地文化，增进彼此的文化认同感”。

演出队员多为锦绣江南小区的侨眷

为香港市民带来这支《茉莉花》的锦绣江南侨界舞蹈队，是闵行区侨界舞蹈队中的明星团队，曾在各级比赛中荣获过多项大奖。团队负责人付中琪介绍，舞蹈队现有队员25人，平均年龄 65岁，其中90%以上的队员都是居住在锦绣江南小区的侨眷。

“2011年舞蹈队成立之初，仅有10名队员。一群热爱舞蹈的侨界人士聚在一起，但大家都没有什么舞蹈基础，经过长年的编、排、演的磨练，一步一步走到了今天。团队能有今天的成绩，一方面是队员们团结、齐心、能吃苦，但更重要的是相关部门给予的支持和关爱。”

为了支持这些热爱舞蹈的侨界人士，虹桥镇文化中心不仅为她们提供排练场地，而且特别安排了一位专业舞蹈老师为她们提供舞蹈基础的训练及舞蹈编排等方面的指导。本次参加展演的节目《茉莉花》，更是特聘了上海戏剧学院舞蹈学院老师刘建强为编排指导。

“我们都是爱国的侨界人士，因为爱国和舞蹈的情怀走在了一起。成立舞蹈队的初衷就是想把我们对祖国的爱用舞蹈的形式表达出来。苿莉花高雅纯洁，举世闻名，我们要让它永远绽放。”付中琪说。

她们是沪港两地文化交流的使者

本次赴香港展演，锦绣江南舞蹈队在香港打开了一扇展示祖国文化的窗口。而早在今年7月底，她们已经做起了两地文化交流的使者。作为“青年跃动——2018年香港大学生实习领航计划”的子项目，第四次香港大学生体验“上海市民的一天”活动在锦绣江南小区进行，当时接待他们的家庭不少是舞蹈队的队员，相处中双方建立了深厚的情谊。当曾经参加实习的大学生们得知舞蹈队来香港表演时，纷纷和家人一起来到香江之畔，为舞蹈队的表演喝彩。

队员狄芙英告诉记者，“我家接待了3名来沪实习的香港大学生，他们都亲切地叫我‘奶奶’，我叫他们‘宝贝’。这次来香港，‘宝贝们’特地赶来看我们跳舞。他们一边看一边感叹：奶奶们跳舞真美！”

“台上，舞蹈队展现了闵行百姓风采；台下，香港青年学生与闵行百姓凝结起深厚的情谊，这种民间交流交往也增进了彼此的文化认同。”彭炜林表示，今后闵行区还将以各种形式加强沪港交流，选送更多优秀的侨界团队赴香港互动。