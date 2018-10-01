“便民快捷车”开启天目西路街道“敬老月”

社区晨报记者 吴佳逸

2018年 10月 1日至 31日为天目西路街道一年一度的敬老月，恰逢改革开放40周年，为深入贯彻党的十九大精神，进一步营造敬老爱老社会氛围，9月29日上午9点，天目西路街道在不夜城绿地广场举办“敬老月”开幕式暨“便民快捷车”社区公益服务日活动。

据悉，本次“敬老月”推出了大量精彩活动，包括开幕式当日的“添睦·敬孝伞”计划以及十月份的“法治阳光 温暖老龄”、“健康养生 关爱老龄”、“九九重阳 七彩夕阳”、“相约在九九 便民到家旁”、红色健康之旅等。

此前，上海静安公益场所管理服务中心已从天目西路社区居民处募集了废旧伞，并将修好的伞取名为“添睦·敬孝伞”。现场，这些伞被赠送给辖区内各为老服务机构，后者将会把这份敬老、爱老的孝心持续传递下去。开幕式尾声上演了精彩的文艺节目，所有节目均由天目西社区群团自导自演，展示了天目西社区老人多姿多彩的业余生活。

本次“敬老月”开幕式同时还开展了“便民快捷车”社区公益服务日的活动，现场包含修理服务、免费咨询服务以及名特优老字号产品直供服务。服务现场吸引了众多天目西社区的居民，不少居民都称赞政府实实在在地将广大居民生活所需服务带到居民身边，大大方便了他们的日常生活。据悉，“便民快捷车”社区公益服务日活动每季度常态化举行一次，为生活在天目西辖区内的居民提供质优价廉的生活便利服务。