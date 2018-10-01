185件经典呈现浮世绘发展脉络

记者詹皓

晨报讯 由天协文化主办的《日本浮世绘大师作品展》即日起至2019年1月6日在中金国际广场A座新华中心2层举办，本次展览巨匠林立，经典云集，是国内最大规模的一次浮世绘艺术展。

浮世绘是描绘日本民族风俗的版画，它是日本江户时代兴起的一种极具民族特色的艺术奇葩，表现人们的日常生活、风景和戏剧，主要以木版彩色印制而成。浮世绘历经300余年，声名远播欧亚各地，在世界艺术史上具有独特的地位和艺术价值。19世纪欧洲的印象主义到现代诸流派，很多大师受到此种画风的启发和影响，如马奈的《爱弥尔·左拉肖像》、莫奈的《穿日本和服的女人》等，梵高的《唐基老爹》系列更是直接以日本浮世绘为背景，他甚至直言“浮世绘就是我的信仰”。

本次展览的185件（组）经典作品是从1000余幅日本浮世绘作品中精选出来的，囊括了美人画、役者绘、风景画等题材，也有山川自然、人物劳作、战争记录，甚至包括一部分受明代中国画影响的花鸟和人物作品。透过这些浮世绘代表作，观众不仅能窥探日本社会发展过程中贵族社会没落和市民社会兴起的过程，也能欣赏到江户时代至明治时期社会热闹、轻松、浓烈的方方面面。据悉，此次展品均来自国内学术机构李可染画院的收藏，由院长李庚历经30余年在日本搜集而成，展览汇集了葛饰北斋等数十位日本浮世绘各阶段重要大师的作品，呈现了浮世绘的发展脉络。