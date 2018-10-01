“2018中国声音大会”举行-音频爆款制造者分享“创业经”

记者徐宁

晨报讯 作为“2018上海广播节”的重点活动，以“5G时代的声音盛宴”为主题的“2018中国声音大会”日前拉开帷幕。本次大会汇聚广播、音频、互联网及相关产业的业界精英，如程一、青音、田艺苗、刘筱等音频内容的“爆款制造者们”，说实例、列数据、论得失、谈经验，和与会者一同分享并探寻音频内容“创业经”。

“夜听”创始人刘筱带来以“用精益求精，打造口口相传”为主题的分享。他说，声音产品的质量不仅要看流量数据，更要看用户的反馈，用户的故事和反馈也是“夜听”宝贵的素材，每个月有两三期节目都来自用户来信。刘筱坚持日更，他说，“相信内容会一直在”。

古典音乐相对于流行文化，并不是流量的保证，但是上海音乐学院作曲系副教授田艺苗的《古典音乐很难吗》却有着不错的付费收听率，她认为，造偶像、讲故事、娱乐化、跨界、做“网红”，将成为古典音乐在这个时代传播的几种常见传播模式。在田艺苗看来，自己音频课的目的不是“推广”古典音乐，而是与大家分享感动她自己的音乐，传播古典音乐最好的方式是让它成为一种生活方式。

2017年，中国音频产业迎来了一轮快速发展，今年全行业的颠覆性变化还将不断出现，“2018中国声音大会”在为专业观众展现音频行业前沿思考的同时，也兼顾面向普通观众的互动性与创造性体验。除了汇聚精英的论坛，大会还引入了十余个智能声音互动展位，打造音频产品的生活化应用场景。上海人民广播电台与SM G技术中心的联合展位、全国五家广播电台与阿基米德传媒、讯飞听见、未亦传媒、传新科技等企业纷纷进驻大会，以有趣的交互设计，全面调动观众感官，感受声音的无穷可能。