视界|2018上海国际摄影节作品选登

璀璨申城/华家顺



日出东方/郑宪章



都市旋律/李光辉



外滩游轮/丁朝治



时代动力/朱恩平



浦江雄姿/秦智渊

晨报讯 由上海市文联、上海市摄影家协会主办的“图遇时代·上海改革开放40年——2018上海国际摄影节”在中华艺术宫开幕。

本届摄影节，以“图遇时代——上海改革开放40年”为主题，从多个角度反映上海改革开放40年来的建设发展、人民生活、景观人文、情感记忆等内容，向伟大的改革开放、向为此付出的千千万万的劳动人民和杰出贡献者致以敬意。

本届摄影节，共收到包括公开征稿、定向约稿等共42306幅作品。从8月15日—9月15日一个月时间里，开展了“改革开放40年十个‘最瞬间’”网络作品评选，共获得网络投票近160余万张，选出了40幅网络人气作品；在正式展览方面，中华艺术宫展区展出作品包括邀请展在内的作品879幅，共分为今日上海、时光隧道、时代万象、明日更美好四大篇章，还包括了33组“中外摄影家看上海”“上海摄影家看上海”等系列邀请展作品，并有多个实物展示和置景展示等。另外，展览期间，还将举办“图遇时代·上海改革开放40年摄影论坛”“老相馆·上海著名人像摄影师邀您拍摄结婚纪念照”和30余场公益摄影讲座等多项活动。

除中华艺术宫主展区外，摄影节还包括“南外滩基层摄影团队汇展”“原上海育人摄影专科学校师生作品群展”两个展览，展出作品两千余幅。本届摄影节将为观众提供一道内容极为丰富的摄影视觉和互动活动大餐。