我爱你，中国！我爱你，五星红旗！

央视新闻

今天是国庆节。今天清晨，来自全国各地的11万余名群众在天安门广场，观看了隆重的升旗仪式。

△视频：天安门广场举行升国旗仪式 万只和平鸽腾空飞翔 祝福祖国

五星红旗，是新中国的象征，也是中华民族的骄傲。它带给我们的，不仅仅是作为中国人的荣誉感，更是内心深处对祖国爱的共鸣。五星照耀，伴我前进；红旗飘飘，爱我中华！

五星红旗，为你书写奇迹！

接旗、转体、安旗、解旗、

按钮、展旗、立正、敬礼……

八个动作在15秒内全部完成。

升旗手右臂猛地一扬，

鲜艳的五星红旗舒展在天空中，

伴随着雄壮的《义勇军进行曲》迎风飞扬。

每天早上，在祖国的“心脏”——北京天安门广场上，一定有一面五星红旗和太阳一同升旗。万众瞩目的天安门广场升旗仪式，从1982年12月28日，武警天安门国旗班正式担负天安门广场升降国旗和国旗哨位守卫任务开始，一天不曾间断。

138步，是国旗护卫队战士动作整齐如一，从金水桥走到国旗杆下的步数。

112步，是升降旗方队正步穿过长安街时，每分钟的步速。

2分07秒，是国旗升起的时间，和太阳滑出地平线的时间不差分秒。

一年365天，天安门广场上每天一定有一面五星红旗和太阳一同升起。

35年，从国旗班到国旗护卫队，战士们共升旗降旗25000多次，从未有过失误。

无论狂风暴雨，酷暑隆冬，他们数十年如一日，坚持、训练……踢正步，磨破了无数双皮鞋；烈日下，衣被汗水反复浸透……正是如此严格的训练，造就了他们的威武英姿；正是如此艰辛的付出，让他们创造出了一个又一个展示国家形象的奇迹。

2018年1月1日起，由中国人民解放军担负国旗护卫和礼炮鸣放任务。1月1日清晨，北京天安门广场举行隆重的升国旗仪式，这是由人民解放军担负国旗护卫任务后，首次举行的升旗仪式。今年10月1日的升旗仪式，也是人民解放军担负国旗护卫任务后，首次国庆节升旗仪式。

从武警国旗护卫队到人民解放军仪仗队，传承的是对国旗的守护与崇敬，续写的是新的辉煌，见证的是对祖国深沉的爱。

五星红旗，为你守住繁华！

忆往昔，早上五点多天刚蒙蒙亮，王继才和王仕花就开始了两个人独特的升旗仪式。他们升旗的地方是一个荒无人烟的小岛，位于黄海前哨。这样的升旗仪式，夫妻俩坚持了32年。

1986年，当王继才还是个小伙子，他登上了这座荒无人烟的开山岛。48天后，他的妻子王仕花也毅然登岛陪伴他。从此，夫妻二人就在这里默默地守护祖国的东大门。如果不看天气，32年的每一天，几乎都是同一天。升旗仪式过后，便是每天两次的例行巡岛、检查战备坑道工事、海上船只监察、例行驻守报告…

“开山岛虽然小，但它是祖国的东门，我必须插上中华人民共和国国旗。”远离大陆、荒无人烟、台风肆虐、面积不足20亩，在这样艰苦的条件下，是爱国奉献的精神，让王继才为祖国坚持着他的诺言。

200多面褪色并被珍藏的国旗，40多本海防日志、20台听坏的收音机、10多盏用坏的煤油灯……见证着王继才夫妇的守岛历程。

△王继才夫妇使用过的收音机，这是夫妻二人获知外界信息的唯一途径

2018年7月27日，王继才在岛上执勤时突发疾病，经抢救无效去世，年仅58岁。他的妻子王仕花说，每天还会把国旗升起来，以后还要把岛守下去。

有你在，国旗就会升起，祖国和人民就会安心。

五星红旗，为你甘愿寂寞！

几十年前，父亲桑杰曲巴从山外买来红布和黄布，缝制出了四面五星红旗，高高升起在他们家屋顶，卓嘎和央宗两姐妹懂得了“这是中国最宝贵的东西”。

△桑杰曲巴

1964年至1996年的34年间，1976平方公里的西藏玉麦乡，只生活着他们父女三人。海拔3600多米、每年大雪封山半年多，卓嘎和央宗几次央求：“到山外去吧！”父亲的答案永远是：“这是国家的土地，得有人守着！”

△20世纪90年代，卓嘎（右一）央宗（左一）与父亲桑杰曲巴。图片来源：解放军报

50多年来，父女三人以放牧为生，守护着祖国数千平方公里的国土。2001年，79岁的桑杰曲巴去世了，但姐妹俩仍然保持着阿爸的习惯，无论巡边到哪里，她们就把国旗带到哪里。

如今，玉麦全乡9户32口人，人人都是义务边防员，巡边守边已经成为大家的自觉行动。

一个家、两代人，用半个多世纪的坚守告诉大家，家是玉麦，国是中国。在祖国最边远的地方，一样有升起的五星红旗。

五星红旗，为你奉献一生！

每天天还没亮，魏德友就起床洗漱，他与妻子刘京好要进行一天中最重要的事情——升国旗。他升旗的地方在自家的院子里，位于祖国西北边境的茫茫草原。这样的日子，对于魏德友来说，已经过了半个多世纪。

1964年，24岁的魏德友响应号召，从北京军区转业到新疆生产建设兵团屯垦守边。三年后，他回山东老家结了婚，把妻子刘京好带回来，先后养育了4个孩子，在这片毗邻边境线的无人区踏踏实实地安了家。几十年里，他和妻子刘京好坚守在毗邻边境线的一片无人区。“家住路尽头，种地是站岗，放牧是巡逻”就是魏德友半个多世纪生活的真实写照。

半个多世纪，魏德友倾力做好一件事——为国守边防。他用实际行动铸成了边境线上“永不移动的生命界碑”。他和刘京好的家被驻地边防派出所官兵称为“一座不换防的夫妻哨所”。

54年来，魏德友义务巡边近20万公里，堵截临界牲畜上万头（只），劝返临界人员千余人次，至今未发生一起涉外事件。

如今，魏德友早就已经到了退休的年纪，但他仍和妻子坚持在这里住土屋、喝咸水、守寂寞，他说：“守在这里心里踏实！”

五星红旗，为你骄傲自豪！

1971年11月1日，在联合国大厦前的广场上，是新中国的独立壮大，让五星红旗从此在这里迎风飘扬。

2003年10月15日，在“神舟五号”飞船上，是中国航天人的奋斗，让五星红旗第一次出现在太空。

上个月刚刚结束的雅加达亚运会上，是体育健儿们的拼搏，让五星红旗289次升起在运动场上。

秋收时节，在河南省孟津县一处村庄，是中国农民的勤劳，让五星红旗出现在丰收的画卷里。

国庆前夕，在江苏南通的如皋县，是实实在在的幸福感，让五星红旗飘扬在大街小巷。

今天，

中华人民共和国走过了69年风风雨雨。

她的发展壮大，

离不开每一个中国人的拼搏；

她的和平安宁，

离不开每一个中国人的守护。

你和祖国有什么值得分享的故事？

扫描图片中的二维码或点击“阅读原文”

晒出你和祖国的合照吧！

祝福你中国，愿你永远强大；

我爱你中国，为你时刻准备！